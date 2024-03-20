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Поліція повідомила про ліквідацію злочинної групи, яка на замовлення спалювала житло людей по всій країні
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Поліція повідомила про ліквідацію злочинної групи, яка на замовлення спалювала житло людей по всій країні

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Поліція викрила злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло людей по всій країні
Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні. Фото: Нацполіція

Поліцейські повідомляють про ліквідацію організованої злочинної групи, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні. За даними правоохоронців, зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Наступні десять років вони можуть провести за ґратами.

Про це повідомили у Нацполіції зранку 20 березня.

Зазначається, що таку “послугу” можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3000 доларів. Палії розробляли план злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них “коктейлі Молотова”. Зловмисники виїжджали у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю. Підпал чужого майна знімали на камеру. Відео надсилали замовникам на підтвердження виконання.

“Оперативники Департаменту карного розшуку спільно з працівниками карного розшуку в Житомирській області встановили організаторів злочинної групи: 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. Для виконання «брудної» роботи вони залучили девʼятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років, самі ж приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами ОЗГ гроші, отримані за скоєння злочинів”, — розповіли у поліції.

Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали докази причетності до серійних підпалів всіх одинадцятьох учасників злочинної групи. В тому числі — вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини і банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора всім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України). Підозрюваним вручили клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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