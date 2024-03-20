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В училищі у Чернівцях планують навчати на операторів дронів – МОН
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В училищі у Чернівцях планують навчати на операторів дронів – МОН

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дрони чернівці
Фото ілюстративне. Суспільне Черкаси/Вікторія Хамаза

У Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки планують навчати керувати дронами. Для цього у закладі облаштують майстерню – понад 5 мільйонів гривень виділять з державного бюджету.

Про це повідомили на сайті Міністерства освіти України.

В училищі планують створити майстерні, де навчатимуть керування цивільними дронами. Професію "оператор дистанційно керованих апаратів" планують ліцензувати цьогоріч.

За інформацією МОН, облаштування майстерні вартує понад 8 мільйонів гривень, більшу частину грошей виділять з держбюджету.

Що відомо про проєкт

Училище у Чернівцях увійшло до проєкту "#100 майстерень", у межах якого наразі відібрали понад 70 професійно-технічних закладів. У них оновлять майстерні для навчання фахівців, "яких не вистачає на ринку праці та які професії будуть потрібні для відбудови та відновлення країни". Йдеться, зокрема, про сільське господарство, харчування, промисловість та машинобудування.

З Буковини до проєкту увійшов також Глибоцький професійний ліцей. Там облаштують майстерні для навчання водіїв та слюсарів за понад 6,6 мільйона гривень.

"Усі учасники розробили дизайн-проєкти майбутніх майстерень, прораховували детальний кошторис, пояснили, для чого їм потрібна та чи інша техніка", — повідомив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

На проєкт з держбюджету передбачили 500 мільйонів гривень. Оновлення приміщень мають почати наприкінці весни.

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