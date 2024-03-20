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Здійснювали підпали на замовлення: правоохоронці викрили жителів Київської та Житомирської областей
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Здійснювали підпали на замовлення: правоохоронці викрили жителів Київської та Житомирської областей

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Затримання підозрюваного
Затримання підозрюваного. Фото: ОГПУ/Telegram

Правоохоронці викрили двох громадян, які організували злочинну групу і здійснювали підпали на замовлення. До своєї діяльності чоловіки залучили ще дев'ятьох людей, які виконували "брудну роботу". Учасники групи — жителі Київщини та Житомирщини.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що "послуги" паліїв можна було замовити через Telegram-канал. Після досягнення домовленості з "клієнтом" підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відзняте відео надсилали на підтвердження виконання замовлення.

"Вартість такої "послуги" сягала 3000 доларів США. Правоохоронці викрили факти пошкодження майна цією злочинною групою в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів", — йдеться у повідомленні.

Наразі організаторам та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до десяти років ув'язнення.

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