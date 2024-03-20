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На Миколаївщині сталася ДТП: є один травмований
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На Миколаївщині сталася ДТП: є один травмований

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Травмований, який лежав на узбіччі
Травмований, який лежав на узбіччі. ДСНС

На Миколаївщині 19 березня, на околиці міста Снігурівка Баштанського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль та мотоцикл зіштовхнулися. Є травмований.

Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

"В цей час з розмінування територій повертався піротехнічний розрахунок Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, який наразі на ротації в нашій області", — йдеться в повідомленні.

На Миколаївщині сталася ДТП: є травмовані
Надання допомоги травмованому. ДСНС

За інформацією ДСНС, чоловіки побачили вже наслідки події — на узбіччі дороги лежав закривавлений чоловік, поруч нікого не було.

Піротехніки, викликали до місця події медиків та почали допомагати потерпілому.

"Використовуючи власну медичну укладку, наклали кровозупинні пов'язки. До того часу до них вже під’їхали медики, які за правилами супроводжували саперів під час виконання завдань", — йдеться в повідомленні.

На Миколаївщині сталася ДТП: є травмовані
Госпіталізація чоловіка. ДСНС

Разом надзвичайники надавали першу домедичну допомогу травмованому до прибуття на місце бригади лікарів. Чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.

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