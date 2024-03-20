Головні новини Рівного та області 20 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 20 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Всесвітній день горобця: в нацпарку на Рівненщині розповіли про види в Україні і чому меншає цих птахів
Всесвітній день горобця припадає на 20 березня. В Україні проживають три види цих птахів. Найрідкісніший з них — чорногрудий. Найпоширеніші — польовий та хатній. Вони трапляються на Рівненщині. Горобця хатнього обрали птахом-символом 2024 року. Цей вид гніздиться поруч з людськими оселями, однак популяція його зменшується.
Про причини зникнення хатніх горобців розповіли у Facebook Нобельського національного природного парку.
За їхніми даними, популяція хатніх горобців знизилась у середньому в 1,5-2 рази.
На це впливають:
- неякісна їжа, насичена хімікатами.
- забруднення повітря та ґрунту важкими металами;
- конкуренція за корм із голубами;
- інтенсивна розбудова міст.
"На полях стали застосовувати хімічні добрива з розпиленням. У птахів, що харчуються зерном з полів, в організмі припиняє вироблятися кальцій, необхідний для будівництва яєчної шкарлупи. Горобці не люблять і уникають щільної новітньої забудови, з відсутністю парків і зелених зон. Гнізда вони в’ють під дахами. Якщо раніше у них туди був доступ, то тепер можливостей облаштувати собі гніздування набагато менше", — зазначили у нацпарку.
Там додали, що горобці відіграють важливу роль в екосистемах — сприяють запиленню та борються зі шкідниками:
"Вони також вважаються індикаторами здоров’я довкілля, а зменшення їхньої чисельності сигналізує про потенційний екологічний дисбаланс. Всесвітній день горобця — це нагадування про птахів, яким ще не загрожує зникнення, але, незважаючи на своє широке поширення і чисельність, за відсутності свідомого ставлення людей до довкілля, горобці можуть потрапити до зони ризику".
"Поранення були несумісні з життям": як лікується розвідник з Рівненщини після втрати двох ніг і руки
Військового з Рівненщини Василя Гуляка, який на війні втратив дві ноги та руку, 18 березня перевели у львівський госпіталь. Там він продовжить лікування та готуватиметься до протезування. Життя бійцеві врятували сім літрів донорської крові. Три з яких йому перелили медики під час евакуації, ще чотири — в лікарні.
Дружина військовослужбовця Вікторія Гуляк розповіла Суспільному, як триває лікування та який моральний стан бійця. Детальніше за посиланням.
Телемедичні консультації в обласній лікарні Рівного: як це буде відбуватися
У Рівненській обласній лікарні запустять телемедичні консультації пацієнтів з лікарями. Таке нововведення реалізують з 1 квітня 2024 року.
Детальніше про це 20 березня розповіла Суспільному речниця обласної клінічної лікарні Оксана Ігас.
Вона повідомила, що організувати телемедичні консультації у РОКЛ імені Юрія Семенюка планували й раніше, крім того, зараз — це вимога Національної служби здоров'я України:
"Наразі ми зробили анонс, що така послуга може бути доступною. Щодо переліку лікарів, які надаватимуть телемедичні консультації, то його пацієнти можуть дізнатися, коли зателефонують до контакт-центру для запису чи уточнення інформації".
Оксана Ігас зауважила, що для зв'язку потрібен доступ до інтернету та ґаджет з камерою:
"Коли ти бачиш людину, маєш більш вичерпну інформацію про її стан, ніж коли тільки чуєш".
Для того, аби записатися на телемедичну консультацію, необхідно звернутися до контакт-центру за номерами телефонів: 050 20 00 891 та 096 20 00 891
Консультації будуть надавати у Viber.
На війні загинули військові з Рівненщини — Іван Шадурський, Олександр Кожарко та Олександр Данилюк
На війні загинули троє військових з Рівненщини — Іван Шадурський з Повчанської громади, Олександр Кожарко з Малолюбашанської та Олександр Данилюк з Костополя. Про це повідомили у Facebook тергромад.
Іван Шадурський народився у селі Яблунівка Дубенського району. З 2015 року брав учать в антитерористичній операції. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт. Старший солдат був розвідником-сапером у десантно-штурмовому батальйоні. Воював на Сумщині, Запоріжжі та Донеччині. Івана Шадурського нагородили медаллю "За оборону рідної держави" та "За оборону Бахмута".
36-річний військовий загинув під час бойових дій 14 березня на Донеччині.
Олександр Кожарко родом із села Лісопіль Рівненського району, повідомили у Костопільській міськраді. Впродовж 2015-2016 років брав участь в АТО. Після повномасштабного вторгнення військовий служив розвідником-навідником.
38-річний старший солдат загинув в бою 14 березня на Донеччині.
Олександр Данилюк народився у Костополі. Після закінчення школи займався ремонтом автомобілів. Чоловік вступив до лав ЗСУ у травні 2023 року. З липня цього ж року 47-річного військового вважали зниклим безвісти.
У 2024 році експертиза ДНК встановила, що, ймовірно, старший сержант Олександр Данилюк загинув на Луганщині 28 липня 2023 року.
Кашлюк на Рівненщині: статистика та причини захворюваності
На Рівненщині упродовж січня-лютого 2024 року зареєстрували понад сто випадків кашлюку. Переважно хворіють діти. Найвищу кількість випадків фіксують у Сарненському, Рівненському та Вараському районі.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Статистика захворюваності
За даними установи, упродовж двох місяців 2024 року в області зареєстрували 111 хворих на кашлюк, що у 37 разів більше ніж за аналогічний період минулого року. На кашлюк хворіють переважно діти — 108 випадків. Найбільш вразливими є діти віком до року та від 1 до 4 років. У 72% хворих фіксують середню форму важкості перебігу захворювання, у 24% — легку і в 4% — важку.
Найвищий рівень захворюваності у цьому році зареєстрували у:
- Старосільській громаді Сарненського району — 149,6 випадків на 100 тис. населення;
- Зорянській громаді Рівненського району — 65,7 випадків на 100 тис. населення;
- Каноницькій громаді Вараського району — 59,5 випадків на 100 тис. населення.
Причини поширення кашлюку та як вберегтися
"Основна причина захворюваності — це невиконання профілактичних щеплень. Серед захворілих у поточному році 73% не щеплені або не мають чергового щеплення проти кашлюку. В області незадовільно проводиться вакцинація проти кашлюку дітям, які в минулих роках своєчасно не отримали планові щеплення. За 2023 рік вакцинацією проти кашлюку вакциною АКДП охопили лише 53,0% дітей, яким понад рік, та лише 74,9% дітей у віці понад два роки отримали ревакцинацію проти кашлюку", — йдеться у дописі.
У центрі контролю та профілактик хвороб зазначили, що запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до Національного календаря щеплень, її роблять у віці двох, чотирьох, шести і 18 місяців.
"Veres For Kids": рівненський клуб розпочав безкоштовні тренування для дітей-переселенців
Рівненський Верес започаткував безкоштовні тренування для дітей ВПО у проєкті "Veres For Kids". До першого такого заняття долучилися 40 учасників. Наразі триває реєстрація для участі у проєкті — набирають охочих від 6 до 13 років.
Про це в інтерв'ю Суспільному розповів речник Вересу Євген Кучін.
— Коли з'явилася така ініціатива?
— Така ініціатива народилась ще десь рік тому, коли Верес організував у Рівному дитячу футбольну лігу Veres Junior League, в якій брали участь 97 команд з Рівненщини та найближчих областей. Ми зрозуміли, що Рівненщина — це максимально футбольний регіон з великою кількістю діток, які хочуть грати.
Далі була низка соціальних дитячих проєктів і вже у січні ми зрозуміли, що потрібно починати історію з тренуваннями для діток ВПО. Цей, хоча і не люблю цього слова, але проєкт, не про виховання кадрів для академії Вереса. Це про дозвілля діток, їх гарний настрій і долучення до спорту.
— Скільки дітей долучилося та на скількох учасників розраховуєте?
— Наразі на першому тренуванні до нас завітало 40 діток. Був навіть хлопчик з Бахмуту. Щодо остаточної кількості, то не має якихось чітких меж. Ми хочемо залучити якомога більше діток, але якщо їх буде навіть 15, то клуб буде проводити для них повноцінні тренування.
— Хто навчатиме дітей та хто фінансує проєкт?
— Проводять тренування наші висококваліфіковані тренери дитячої академії. Це не просто відкочування навичків гри. Це більш інтерактивна форма занять, з гумором, жартами, хорошим настроєм.
Щодо фінансування проєкту, то окрім базових потреб, які надає клуб (інфраструктура, інвентар, медіа складова), нам допомагають, вже можна сказати наші друзі, з VBet Foundation. Разом з цим благодійним фондом Верес вже здійснив хорошу справу у рівненському дитячому будинку, закупивши необхідне обладнання, інвентар для перебування там діток.
— Яка вікова категорія учасників?
— Дітки абсолютно різні: від шести до 13 років. Ми точно будемо розділяти діток на декілька вікових груп, як тільки остаточно сформуємо список усіх бажаючих займатися. Зараз всі тренуються разом, але це не створює жодного дискомфорту учасникам процесу
— Коли відбуватимуться тренування і де вони проходитимуть?
— У нас вже є графік на березень. Кожен тиждень по два тренування. Більше того, ми плануємо зводити нашу групу на матч української прем'єр-ліги між Вересом і Кривбасом, який відбудеться 30 березня на стадіоні Авангард у Рівному. Звісно, безкоштовно.
— Як діти ВПО, які проживають в області, можуть долучитися до проєкту?
— Поки не можу дати відповіді на це питання. Звісно, ми б залюбки долучали і їх. Але в цьому випадку треба чітко вибудувати логістику. Те, як діти будуть доїжджати у Рівне. Можливо, в найближчий час спробуємо долучити діток з області на тренування, які будуть проходити у суботу, щоб батьки, наприклад, могли їх привозити на нашу тренувальну базу.
Зареєструватися на безкоштовні тренування можна тут.
У Рівному в ДТП травмувався неповнолітній водій мотоцикла
У Рівному зіткнулися автомобіль та мотоцикл. Внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст, його госпіталізували до лікарні із відкритим переломом ноги.
Про це 20 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.
Повідомлення про інцидент, який стався на бульварі Богдана Хмельницького, надійшло до поліції від медиків 19 березня орієнтовно о 19:00.
"На місці події слідчий встановив, що 33-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив бокове зіткнення з мотоциклом Lifan, яким керував 17-річний житель обласного центру. Зі слів водія легковика він об’їжджав вибоїну", — розповіла Катерина Загурська.
Вона зазначила, що мотоцикліста госпіталізували до лікарні з відкритим переломом ноги. Він був у мотошоломі, однак посвідчення водія відповідної категорії не мав. У нього відібрали біологічні зразки у рамках кримінального провадження.
Водій легковика, відповідно до огляду на стан сп'яніння, був тверезий.
Транспортні засоби вилучили. Тривають слідчі дії.
Прогноз погоди на 21 березня
На Рівненщині 21 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці — туман, слабка ожеледь, на окремих ділянках доріг — ожеледиця. Вітер — північний, 5-10 м/с.
Температура в області: вночі — від 2º морозу до 3º тепла, вдень — 6-11° тепла. Температура у Рівному: вночі — близько 0º, вдень — 8-10º тепла.
Травми та смерть на роботі: скільки таких випадків сталося на Рівненщині у 2023 році
Чотири смерті та 66 травм людей на виробництві зафіксували на Рівненщині у 2023 році. Це менше, аніж було у 2022-му.
Про виробничий травматизм на Рівненщині в етері Українське радіо. Рівне розповіла заступниця начальника відділу з питань безпеки праці південного регіону управління інспекційної діяльності в області Оксана Тимкіна.
За її словами, найбільш ризикованими є будівельна та сільськогосподарська галузі:
"На виробництві деревини та виробів з деревини було 12 нещасних випадків у 2023 році, проти п'яти, які були у 2022. маємо значний приріст".
При цьому Оксана Тимкіна зауважила, що загалом у 2023 році в області рівень виробничого травматизму зменшився:
"На роботі травмувалися 66 осіб, у 2022 році — таких випадків було 72. У 2023 році було чотири смертельні випадки, у 2022 — дев'ять, серед яких також загиблі внаслідок ракетного удару".
Зменшенню травматизму на виробництві, на її думку, сприяла профілактична робота фахівців управління. Її провели серед працівників житлово-комунального господарства, автомобільного транспорту, лісового господарства, соціально-культурної сфери і торгівлі.
"Фермерські господарства та фермери також підпадають під сферу нашого впливу, оскільки вони мають найману працю і повинні забезпечити своїм найманим працівникам керівники належні умови праці. Випадки травматизму були, але вони не смертельні".
За даними голови Асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненської області Андрія Кузьмича травматизм у сільському господарстві зазвичай пов'язаний з роботою на техніці:
"За останній час в нас області летальних випадків, що стосується саме роботи, немає, але ризик є. Особливо, якщо це пов'язано з механізмами — трактори, наприклад. Те ж стосується і роботи із засобами захисту рослин, з їх підживленням, роботи з аміаком, де є можливість потрапляння небезпечних отруйних речовин на незахищені ділянки тіла, очі. В роботі фермера є обов'язковим дотримання правил безпеки й охорони".
Оксана Тимкіна зауважила, що роботодавці не приховують нещасні випадки, а звертаються до фонду держпраці й пенсійного фонду:
"Утворюють комісії й проводять розслідування. В нас є співпраця, розуміння того, що повинні дотримуватися соціальні гарантії для працівників".
“Наближаємо перемогу з книгою!”: на Рівненщині стартує Всеукраїнський тиждень дитячого читання-2024
На Рівненщині анонсували Всеукраїнський тиждень дитячого читання — 2024 під гаслом "Наближаємо перемогу книгою". Розпочнуть його 20 березня в бібліотеці Гощі.
"20 березня під гаслом "Наближаємо перемогу з книгою" на Рівненщині стартує всеукраїнський тиждень дитячого читання. Звичай, урочисте відкриття тижня дитячого читання урочисто проходить на базі Рівненської обласної дитячої бібліотеки, оскільки це головна дитяча книгозбірня нашого краю. У цьому році ми вирішили трішечки змінити наш формат і передати цю місію Гощанським книголюбам", — повідомила директорка обласної бібліотеки для дітей Наталія Назарук.
Всеукраїнський тиждень читання на Рівненщині стартує з Гощанської центральної бібліотеки для дітей. Захід організують в рамках проєкту “Читаполіс із Галактики Нашекнижжя”. Його започаткували 1 вересня 2023 року у Рівненській обласній бібліотеці, розповіла письменниця, бібліотекарка та засновниця ініціативи “Додай читання“ Євгенія Пірог:
“За період, поки триває проєкт, народилася серія книжок про Читаксу, Мурчителу, Балакучого Шпака, Книжкового Монстра і Слоненя. Це історії, які в цікавій формі розповідають про настрої, уподобання людини, інклюзивні складнощі в легкій і казковій формі”.
З її слів, до “Читаполісу з Галактики Нашекнижжя” приєдналися Гощанська, Корецька, Дубенська та дві Здолбунівські бібліотеки, які вигадали свої планети.
“Нас запитували бібліотеки області як долучитися. Тому був придуманий формат з листопада, коли Балакучий Шпак — редактор газети, запропонував дописувати казкові історії про планети у газету “Новини Читаполіса”. Якраз 19 березня ми презентували ще й газету. Є електронна анімована версія, що теж цікава читачам”, — розповіла письменниця.
Всеукраїнський тиждень дитячого читання планують завершити 27 березня "космічною вечіркою в бібліотеці", додала Євгенія Пірог:
“В попередніх історіях проєкту "Читаполіс із Галактики Нашекнижжя" персонажі готувалися до космічної вечірки в бібліотеці — і це втілиться в реальну подію. Оскільки ми летимо в космос досліджувати планети, то всі гості отримують квиток у справжній літак. Відбудеться святкова презентація книги “Парад семи планет”, яка завершує цикл інклюзивних тем, які народилися в цьому проєкті”, — додала Євгенія Пірог.