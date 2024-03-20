Ірпінь відвідала делегація із Великої Британії

Ірпінську громаду Київщини відвідала делегація з Посольства Великої Британії. Гості побували в знакових місцях та послухали історію окупації міста під час повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Ірпінської міської ради.

Зазначається, що до міста приїхали директор Директорату Східної Європи та Центральної Азії Кріс Аллан, директор програм розвитку Посольства Великої Британії в Україні Стефан Коссофф, другий політичний секретар Посольства Великої Британії Ебігейл Кемп.

Учасникам делегації показали руйнування Ірпінської громади: зруйнований росіянами Центральний будинок культури та міський стадіон "Чемпіон", стан руйнувань та відбудову житлового комплексу "Ірпінські Липки", цвинтар знищених автомобілів та Романівський міст, через який проходила евакуація цивільного населення.

У міськраді зауважили, що посадовці були вражені масштабами руйнувань, героїзмом і рішучістю ірпінців та тим, що під час повномасштабної війни місто активно відбудовується.

"Розповів поважним гостям про перші дні повномасштабного вторгнення РФ, героїчну оборону Ірпеня, евакуацію мирних жителів "дорогою життя" та відновлення міста після деокупації. Акцентував увагу, що зараз для Ірпінської громади найголовніше — відбудова", — сказав перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук.

Що відомо про візити іноземних делегацій на Київщину

26 лютого у Бучу приїхали журналісти з чотирьох країн Південно-Східної Азії. Це представники із Індії, Індонезії, Малайзії та Філіпінів. Вони хочуть зафіксувати воєнні злочини російських військових, щоб потім розповісти про це всьому світові.

5 лютого Ірпінь відвідали представники політичних, громадських, релігійних та академічних спільнот Бразилії. Делегація прибула аби налагодити відносин між двома країнами, а також, щоб на власні очі побачити наслідки жорстокості російського вторгнення та активну відбудову міста в умовах війни.

30 січня у Бучу приїжджала племінниця 35-го президента США Джона Кеннеді, президентка американської правозахисної організації Керрі Кеннеді. 8 січня Ірпінь та Бучу відвідала делегація із Німеччини. Це депутати Бундестагу від різних парламентських фракцій, референти з міжнародних питань, політики безпеки й оборони.

7 січня Київщину відвідала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Делегація побувала на території храму Святого Апостола Андрія Первозванного, де вшанувала пам'ять загиблих бучанців. В Ірпені японці, зокрема, побували на Романівському мосту, який називають "дорогою життя".

9 листопада минулого року посли Великої Британії, Швеції, Фінляндії та Канади приїхали у селище Калита в Броварському районі. Іноземні гості відвідали ЦНАП Калитянської громади, будинок культури, бібліотеку та оглянули укриття.

6 листопада хорватський посол Аніцею Джаміч, під час свого візиту на Київщину, обговорив ефективне відновлення регіону, для якого, зокрема, необхідне повне розмінування.

3 листопада в Ірпінь приїхали чотири посадовці зі штату Юта (США): очільники міст Солт-Лейк-Сіті, Вайн'ярд Хейвен, Беара та керівник операційного офісу Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості штату Роберт Керролл. Вони відвідали місця найбільших руйнувань в місті та подивилися на роботу всесвітньовідомого митця стріт-арту Бенксі.

У жовтні міністр оборони Естонії Ханно Певкур у межах свого візиту в Україну побував у Бучі та Ірпені. Він побачив, як відновлюються міста, зруйновані під час спроби наступу армії РФ на Київ минулого року та вшанував пам'ять загиблих унаслідок російської агресії.

У вересні державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав бійців ДПСУ, які захищають український кордон у Київській області. Він, зокрема, повідомив, що Сполучені Штати направлять 300 мільйонів доларів фінансування для продовження цієї важливої роботи.