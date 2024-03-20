В Одесі сталась пожежа: одна людина померла, шістьох врятували

20 березня на проспекті Добровольського в Одесі сталась пожежа. На місці виявили тіло господарки квартири, шістьох людей врятували.

Про це повідомили у ДСНС Одещини.

Зранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, на місці рятувальники встановили, що горить квартира на сьомому поверсі девʼятиповерхівки.

"Майже годину знадобилось рятувальникам для повної ліквідації пожежі на загальній площі 30 метрів квадратних", — йдеться у повідомленні.

Порятунок людини з пожежі у девʼятиповерховому будинку в Одесі, 20 березня 2024 рік. Фото: ГУ ДСНС Одещини

Під час гасіння врятували шістьох мешканців будинку, серед яких одна дитина та людина, яку з ознаками отруєння продуктами горіння передали працівникам швидкої медичної допомоги.

На місці пожежі виявили тіло господарки 1961 року народження. Причина загоряння та збиток — встановлюється. Від ДСНС залучили сім одиниць техніки та 29 вогнеборців.

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