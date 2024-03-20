У російських військових, які перебувають на Бахмутському напрямку, більше дронів в порівнянні з українськими військовими. Щоб захищатись, українським воїнам необхідні засоби РЕБ .

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомила військовослужбовиця служби зв'язків з громадськістю 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Руслана Богдан.

"У ворога дронів зараз більше, відповідно нам треба захищатися. А для цього треба засоби радіоелектронної боротьби. Вони зараз існують різні — мобільні, невеличкі, але рятують життя", — розказала військова.

За її словами, ситуація на напрямку лишається напруженою, військові РФ не припиняють штурмувати, хочуть захопити всю Донеччину.

"Минулого ранку, просто в цей час, в зоні нашої відповідальності йшов масований російський штурм з технікою, з купою особового складу. Його успішно відбито. Ті, хто не помер із росіян, убіг з поля бою. Штурми вони продовжують попри втрати, вони йдуть далі", — уточнила солдатка.

Для штурмів, за словами Богдан, армія РФ заїжджає броньованою технікою, зокрема, БТРами, застосовує артилерію й дрони, останніх використовує найбільше.

"Чули інформацію, що у російських військових КАБи долітатимуть далі. Дивимось, спостерігаємо за тим, як вони покращать свою зброю. КАБи — це постійна історія для Донеччини", — зазначила військовослужбовиця.

Нині тривають бої за Іванівське, розказала вона та додала: "Далі триває оборона Іванівського. Вони (російські військові — ред.) дивляться у бік Часового Яру, для них — це дуже цікава ціль. На нашому напрямку переважно працюють десантно-штурмові війська — навчені, професійні люди, добре екіпіровані".

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