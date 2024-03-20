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У Калуші на Франківщині чоловік знайшов на подвір'ї застрелену собаку. Поліція з'ясовує обставини
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У Калуші на Франківщині чоловік знайшов на подвір'ї застрелену собаку. Поліція з'ясовує обставини

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Фото ілюстративне: Поліція Івано-Франківщини
Фото: ілюстративне. Поліція Івано-Франківськ. Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

У районі Калуша Хотінь, що на Івано-Франківщині, чоловік знайшов на своєму подвір'ї застрелену собаку. Поліцейські з'ясовують обставини жорстокого поводження з твариною.

Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

З його слів, до дільничного офіцера Калуського районного відділу поліції звернувся 48-річний чоловік. Він повідомив, що на своєму подвір’ї виявив мертву собаку.

Поліцейські з’ясовують обставини та людей, причетних до вбивства.

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