У районі Калуша Хотінь, що на Івано-Франківщині, чоловік знайшов на своєму подвір'ї застрелену собаку. Поліцейські з'ясовують обставини жорстокого поводження з твариною.
Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.
З його слів, до дільничного офіцера Калуського районного відділу поліції звернувся 48-річний чоловік. Він повідомив, що на своєму подвір’ї виявив мертву собаку.
Поліцейські з’ясовують обставини та людей, причетних до вбивства.
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