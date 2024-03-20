20 березня близько 04:00 російська армія атакувала прикордонне селище Козача Лопань на Харківщині керованими авіабомбами.
Про це повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
"Внаслідок бомбардувань поранення середньої тяжкості отримав місцевий мешканець 1967-го року народження. Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан стабільний", — сказано у повідомленні.
Задоренко зазначив, що внаслідок ударів КАБами пошкоджень зазнали приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автодорога, лінії електропередач.
Російські війська застосовували КАБи для ударів по Козачій Лопані напередодні — 19 березня РФ пошкодила у селищі будинки та дорогу.
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