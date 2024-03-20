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Близько четвертої ранку росіяни скинули два КАБи на Козачу Лопань на Харківщині: поранений чоловік
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Близько четвертої ранку росіяни скинули два КАБи на Козачу Лопань на Харківщині: поранений чоловік

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Наслідки авіаудару по Козачій Лопані на Харківщині, 20 березня 2024 року
Наслідки авіаудару по Козачій Лопані на Харківщині, 20 березня 2024 року. Фото: Вячеслав Задоренко

20 березня близько 04:00 російська армія атакувала прикордонне селище Козача Лопань на Харківщині керованими авіабомбами.

Про це повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Внаслідок бомбардувань поранення середньої тяжкості отримав місцевий мешканець 1967-го року народження. Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан стабільний", — сказано у повідомленні.

Задоренко зазначив, що внаслідок ударів КАБами пошкоджень зазнали приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автодорога, лінії електропередач.

Російські війська застосовували КАБи для ударів по Козачій Лопані напередодні — 19 березня РФ пошкодила у селищі будинки та дорогу.

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