Туман у Києві та області: синоптики оголосили I рівень небезпечності

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області. На території міста та регіону протягом доби утримуватиметься туман.

Про це повідомляє у Telegram Укргідрометцентр.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 20 березня — туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У Київській міській державній адміністрації рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних правил:

знизити швидкість руху

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію

уникати різких маневрів на дорозі.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи — флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", — йдеться у повідомленні.

Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві 5-7°C, по області 3-8°C тепла.

Раніше метеорологи попереджали про те, що протягом 18-21 березня на Київщині та у столиці продовжуватиме підвищуватися рівень води у річці Дніпро. Загалом протягом минулого тижня у столиці рівень води в Дніпрі підвищився на понад 60 см. Рівень річки піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року. Значне коливання спостерігалося протягом однієї доби: 14 березня рівень води змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.

Що відомо про погодні рекорди у Києві та області

Календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року. За спостереженнями метеорологів середня температура повітря протягом 3 місяців склала 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.

29 лютого у столиці були зафіксовані два рекорди. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року.

25 лютого на Київщині були відзначені найвищі мінімальні температури одразу у восьми містах. Зокрема, у Фастові найтепліша мінімальна температура повітря сягнула +4.4°С, попередній рекорд був зафіксований у 2008 році: +3.6°С. У Чорнобилі відзначили: +3.3°С, минулий рекорд був записаний у 2022 році: +1.9°С.

4 лютого синоптики повідомили про рекорд, який встановила погода вперше за 88 років. Тоді мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1°С рекордне значення 1936 року і склала +4,6°С".

Середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала -2,6°С, що на 0,6°С вище за кліматичну норму. Найхолодніше у столиці було 9 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -15,8°С, а найтепліше — 31 січня, коли максимальна температура досягла +7,3°С.

1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень метеорологи зафіксували середньодобову температуру повітря +10,3°С. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма була перевищена на 13,8°С, що відповідало погоді середини квітня.