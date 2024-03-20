Військові з повітряного командування "Схід", які боронять небо над Дніпропетровщиною, стали переможцями чемпіонату Повітряних сил Збройних сил України з годзю-рю карате.
Про це мовиться на Facebook-сторінці командування.
Спортсмени посіли перше загальнокомандне місце. Також двоє учасників команди виконали норматив майстра спорту.
Чемпіонат Повітряних сил ЗСУ з годзю-рю карате проходив 10 березня в Одесі. Він став одним з етапів відбору кандидатів до складу збірної команди Повітряних сил, яка представлятиме Україну на міжнародній спортивній арені.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро