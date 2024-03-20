На Донеччині від обстрілів за добу п'ятеро жителів отримали поранення

Протягом 19 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали четверо жителів у Селидовому й одна людина у Нью-Йорку.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1886 загинули,
- 4724 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram