У якому стані підлітки, які отримали травми внаслідок атаки по Синельниківщині

Підлітки 13 та 15 років, які були поранені через ранковий удар по Синельниківщині, перебувають лікарні. У них важкі осколкові ураження тулуба, кінцівок та черепа.

"У дівчинки важке проникаюче поранення черепа. Вона прооперована. Зараз вони обидва знаходяться у реанімації на апараті ШВЛ у важкому стані. Стоїть питання виживуть чи ні", – повідомив директор запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко.