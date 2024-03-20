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Поранені через обстріли Синельниківщини та Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 20 березня
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Поранені через обстріли Синельниківщини та Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 20 березня

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Місто, Дніпро
Дніпро. Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 20 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Вистрілив у трамвай з пасажирами. У Дніпрі затримали чоловіка

У Дніпрі затримали 39-річного чоловіка за підозрою у хуліганстві. За інформацією правоохоронців, він вистрілив з пістолета у бік трамвая з пасажирами. У нього вилучили пневматичну зброю.

У Кривому Розі створюють "Книгу пам’яті воїнів, полеглих за Україну"

У Кривому Розі створюють "Книгу пам’яті воїнів, полеглих за Україну". Видання скрадатиметься із декількох томів. Перший том буде присвячений загиблим у 2014-2021 роках в ході АТО/ООС. Наступні томи – тим, хто поліг під час повномасштабної агресії.

Зґвалтування та вбивство 11-річної дівчинки у Дніпрі. Прокурори повідомили про підозру чоловікові

У Дніпрі повідомили про нову підозру — у зґвалтуванні — чоловікові, якого арештували за вбивство 11-річної дівчинки. Увечері 29 січня 2024 року на одній із вулиць поряд з теплотрасою підозрюваний зґвалтував дитину. Після цього він завдав їй ножових поранень, дівчинка померла на місці.

Армія РФ 13 разів за день атакувала Нікопольщину: є поранений і руйнування

20 березня армія РФ дев'ять разів поцілила дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровщини й чотири рази — з важкої артилерії, поранено людину. Пошкоджено магазин, промислове та комунальне підприємства. Понівечено 11 хат, два сараї та два гаражі, парник, 9 авто. Зачепило кілька ліній електропередач і газогін.

У Дніпрі з'являться сквери на честь загиблих військових Ніколайчука та Гостіщева

У Дніпрі назвали сквери на честь загиблих військових Андрія Ніколайчука та Олександра Гостіщева. Сквер Гостіщева розташований по проспекту Героїв у районі будинків № 46 та 48. Сквер Ніколайчука — у районі вулиць Передової та Водопровідної.

У школах Дніпра відкриють очні групи дитсадків

У Дніпрі дитсадки, які не мають укриття та працюють дистанційно, відкриють очні групи у міських школах. Початок освітнього процесу планують з 1 квітня. Групи запрацюють в 47-и школах.

У якому стані підлітки, які отримали травми внаслідок атаки по Синельниківщині

Підлітки 13 та 15 років, які були поранені через ранковий удар по Синельниківщині, перебувають лікарні. У них важкі осколкові ураження тулуба, кінцівок та черепа.

"У дівчинки важке проникаюче поранення черепа. Вона прооперована. Зараз вони обидва знаходяться у реанімації на апараті ШВЛ у важкому стані. Стоїть питання виживуть чи ні", – повідомив директор запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

Двох жителів Дніпропетровщини підозрюють у виправдовуванні агресії РФ

Двох жителів Дніпропетровщини підозрюють у поширенні матеріалів, які виправдовують агресію РФ проти України.

Фігуранти справи – двоє чоловіків з Дніпра та Новомосковська, які на власних сторінках у соцмережах публікували антиукраїнські дописи.

Поранені через обстріли Синельниківщини та Нікопольщини. Головні новини Дніпра та області 20 березня
Двох жителів Дніпропетровщини підозрюють у поширенні матеріалів, які виправдовують агресію РФ проти України. Фото: Прокуратура Дніпропетровщини

Учні та вчителі однієї зі шкіл Дніпра зібрали допомогу для тварин

До міжнародної акції "Щаслива лапа" долучилися діти, батьки та вчителі однієї зі шкіл Дніпра. За тиждень вони зібрали допомогу для тварин місцевого притулку.

Наразі у притулку мешкають близько трьохсот тварин. Щодня вони потребують сухого корму, м’яса, простирадл, вакцин, ліків та іншого.

Армія РФ обстріляла Нікополь: поранено чоловіка

27-річний чоловік поранений через ранковий обстріл Нікополя 20 березня. Лікуватиметься він вдома.

У місті пошкоджені магазин, комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

Кількість поранених через удар по Синельниківщині збільшилась до шести

До шести зросла кількість поранених через нічний удар по Синельниківському району Дніпропетровщини. П'ятеро перебувають в лікарні. Серед поранених — 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Зруйновані п'ять приватних будинків. Пошкоджені оселі, лінії електропередач і газогін.

Поранені через обстріл Синельниківщини. Головні новини Дніпра та області 20 березня
Наслідки обстрілу Синельниківського району Дніпропетровщини, 20 березня 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

У Дніпрі демонтують частину зруйнованих підʼїздів після ракетного удару 14 січня 2023 року

У Дніпрі демонтують частину зруйнованих підʼїздів після ракетного удару по будинку 14 січня 2023 року. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

На місці працює важка техніка. Підйомним краном з верхніх поверхів знімають бетонні плити. Вже на землі — розбивають на шматки, аби вивезти.

Загалом демонтують понад 1000 стінових панелей та плит перекриття. Роботи мають закінчити до кінця 2024 року.

Поранені через обстріл Синельниківщини. Головні новини Дніпра та області 20 березня
У Дніпрі демонтують частину зруйнованих підʼїздів після ракетного удару по будинку 14 січня 2023 року. Фото: Суспільне Дніпро

Ситуація з захворюваністю на туберкульоз на Дніпропетровщині

24 березня — Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Від початку цього року на Дніпропетровщині зафіксували понад сто випадків зараження.За рівнем захворюваності на туберкульоз область входить у трійку лідерів серед регіонів України.

Військові ПвК "Схід" здобули перемогу на чемпіонаті з годзю-рю карате

Військові повітряного командування "Схід" посіли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Повітряних сил ЗСУ з годзю-рю карате. Також двоє учасників команди виконали норматив майстра спорту.

Поранені через обстріл Синельниківщини. Головні новини Дніпра та області 20 березня
Військові ПвК "Схід" здобули перемогу на чемпіонаті з годзю-рю карате. Фото: Facebook/Повітряне командування "Схід"

Удар по Синельниківщині: п'ятеро людей поранені

П'ятеро людей поранені через атаку на Синельниківський район Дніпропетровщини у ніч на 20 березня. Серед них — ціла родина.

Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. 47-річна жінка у важкому стані. Всі вони – у лікарні.

Пошкоджені оселі. Інформацію уточнюють.

У Дніпрі відключатимуть світло на 6 вулицях: адреси

З 9:00 до 17:00 20 березня буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Квартальна: 12-32 (парні), 36, 38, 114;
  • вул. Інженерна: 7-А, 8-12;
  • вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;
  • вул. Вроцлавська: 2;
  • вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);
  • вул. Солідарна: 2, 4-А.
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