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У Коломийській громаді на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби за полеглим бійцем Іваном Борейком
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У Коломийській громаді на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби за полеглим бійцем Іваном Борейком

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Дні жалоби
Фото: ілюстративне. Дні жалоби. Фото: Роман Кайман

У Коломийській громаді, що на Івано-Франківщині, 20 і 21 березня 2024 року оголосили днями жалоби за загиблим військовослужбовцем Іваном Борейком. Воїн поліг у жовтні 2022 року на Донеччині.

"20 березня до Коломиї назавжди повернеться наш захисник, воїн 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Іван Борейко. Орієнтовно об 11:30 відбудеться зустріч скорботного кортежу при вʼїзді в місто з боку Чернівців. Далі він проїде вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Прошу гідно зустріти нашого героя", — написав Станіславський.

Парастас за полеглим воїном відслужать 20 березня о 17:00 у церкві священномученика Йосафата. Похорон розпочнеться 21 березня о 10:00 у цьому ж храмі. Поховають Івана Борейка на Алеї слави.

"Вкотре нагадую: у дні жалоби варто відмовитися від гучних та розважальних заходів", — додав міський голова Коломиї.

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