На Миколаївщині протягом 19 березня армія РФ чотири рази атакувала прибережні громади. Загиблих та поранених немає.

Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

У військовій адміністрації зазначили, що 19 березня о 10:04 армія РФ вдарила з артилерії по Куцурубській громаді.

Крім того, о 10:33, 12:19 та 15:33 російські артилерійські обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади.

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