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Сімсот пʼятдесят шостий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Сімсот пʼятдесят шостий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Військовий 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, 2024 рік
Українській військовий стріляє зі зброї, 2024 рік. Фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Ніч з 19 на 20 березня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

На підльоті до Одещини збили два російські безпілотники

На підльоті з моря до Одещини 20 березня збили два російські розвідувальні БпЛА Supercam. Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Знищили безпілотники воїни зенітної ракетної Одеської бригади.

Через атаку РФ по Одещині 11 березня до повітря потрапило майже 80 тонн діоксиду вуглецю

Під час атаки по Одещині 11 березня до повітря потрапило майже 80 тонн діоксиду вуглецю. Збитки оцінили у 241 тисячу гривень, повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Ракетний удар РФ по Одесі 15 березня: у лікарнях залишається 20 людей

20 поранених внаслідок ракетної атаки по Одесі 15 березня продовжують лікування у медзакладах, повідомили у міськраді. За їхніми даними, у вкрай важкому стані залишається дві людини, у важкому стані — 12, у стані середньої важкості — шість.

Генштаб: на фронті за добу відбулося 80 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало чотирьох ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснило 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 березня.

У Чорному морі відсутні російські кораблі

Станом на 06:30 армія РФ не тримає кораблів в акваторіях Чорного та Азовського морів, повідомили у ВМС ЗСУ.

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