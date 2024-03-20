У Запоріжжі 20 березня в деяких будинках не буде світла: адреси

Сьогодні, 20 березня, у Запоріжжі з 8:00 до 17:00 у деяких будинках не буде електрики. Відключення пов'язане з терміновими та плановими ремонтами електрообладнання.
Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".
Зокрема, без електрики найбільше буде будинків за адресами:
- вул. Передатна 1, 3, 10, 12, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 9 а;
- вул. Вузькоколійна 66, 66 б, 66 г, 66 д, 66 с, 67 – 71, 73 а, 73 б, 68 – 74;
- вул. Сланцева 1 а, 1 б, 1 – 15, 17, 2 – 8, 8 а, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 30, 31;
- вул. Зорепадна 14 – 30, 30 а, 15 – 43, 36, 38, 43 а, 45 – 49;
- вул. Морфлотська 3 – 57, 16 – 28, 34 – 50, 31, 43;
- вул. Балкова 47, 49, 51, 53 – 57, 52 – 64;
- вул. Квітки-Основ`яненка Григорія 256 – 280
- вул. Академіка Курчатова 1, 13, 15, 17, 19, 18, 2, 1 в, 2-12, 14, 16, 20, 21, 23, 22-42, 25, 27, 29, 29, 29 а, 3-11, 31-41, 43-51, 44-52
- вул. Лейтенантська 1, 3, 5, 2-24, 25-33, 26-34, 35, 36-48, 37-49, 5, 50-60, 51-61, 7-23
- вул. Стартова 1, 3, 13, 13 а, 13 в, 14, 14 а, 16-24, 26, 15, 17-27, 29, 2-12, 28, 30, 32, 34, 36, 31-63, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 5, 7, 64, 66, 69, 71, 70, 71 а, 9, 11, 94
- вул. Вуглегірська 130, 132, 22-52, 25-49, 53, 54, 55-93, 99-105, 56-126, 128
- вул. Музична 103-143, 108, 110-114, 120, 124, 126, 128-132, 52 а, 54, 56-74, 78, 76, 80-106, 116, 118, 122, 124, 79-101, 79 а, 79 б/Мирна 4 г
- вул. Сланцева 15 а, 15 с, 17, 17 а, 19, 21, 21 г, 23-29, 29 а, 16 е, 20 а, 22, 24, 2 а, б, в, г, д, 10 а, 12, 12 а, 32, 32 а
- вул. Слобожанська 1-7, 11-21, 27-37, 12, 14, 18, 16, 20-30, 32, 34-38, 2-8, 25, 32, 39
- вул. Айвазовського 13 а–57, 16–62, 41, 42 а, 59, 61–79, 63, 64–68, 72–92, 79 а, 70, 88
- вул. Котляревського 1–19/1, 2–66, 103, 104, 104–112, 118, 19/2–39, 2, 41, 43–59, 61–71, 71 а, 71 в, 71 с–85, 114, 114 а, 87–89, 91–99, 120–122, 126 а, 92–102 а
- вул. Героїв Крут 24-76 , 69-81, 43 Б, 45 , 47, 49, 53-57, 61, 60, 65, 65 Б
Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.
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