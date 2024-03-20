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Від стилістки одягу до військовослужбовиці. Історія кримчанки з позивним "Ялта". СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУАРМІЯВІДЕОНОВИНИВідео

Від стилістки одягу до військовослужбовиці. Історія кримчанки з позивним "Ялта". СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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До повномасштабного вторгнення Росії Шура Рязанцева була стилісткою одягу, зокрема вдягала акторів "Кварталу 95" та президента України Володимира Зеленського. Під час Революції Гідності дівчина витягувала поранених на вулиці Інститутській. 24 лютого 2022 року кримчанка пішла до столичного військкомату доброволицею, а за два тижні вступила до підрозділу тероборони.

Мені дав старт Андрій Кузьма. Він в мене повірив. Він завжди говорив й повторював про те, що Саня, Сашка, йди стилістом. Ну ви знаєте, як він може. І я тоді почала свій шлях. Це був 2006 рік після Помаранчевої Революції, потроху й дійшла до того, що я стала в 5 найкращих стилістів України й РФ, а також працювала з нашим президентом Володимиром Олександровичем й з усією командою", — розповіла військовослужбовиця.

Суспільне Крим розповідає історію військовослужбовиці Шури Рязанцевої.

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