Два місяці у СІЗО проведе командир нині розформованого батальйону "Дике поле". 19 березня Київський райсуд Харкова продовжив йому запобіжний захід. Йдеться про підозру в поширенні інформації про переміщення військової техніки. У справі — двоє підозрюваних. Це Андрій Малахов та журналіст Андрій Карпович.

У чому їх підозрюють та як проходить суд — репортаж Суспільне Харків.

Хто такий Андрій Малахов з "Дикого поля"

18 березня у залі Київського райсуду збирається до десятка людей, тут чекають на слухання у справі Андрія Малахова. У СІЗО він з січня 2024 року.

Суд у справі Андрія Карповича та Андрія Малахова, Харків, 18 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

Малахов перебував на фронті з 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Київщину, потім сформував батальйон "Дике поле". Військові спочатку звільняли південь України, потім брали участь у контрнаступі на Харківщині, де Малахов отримав поранення, а після боронили Донеччину, розповідає побратим Малахова Захар.

Андрій Малахов на судовому засіданні у Харкові, 19 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

"Наш перший виїзд був на Херсонщині у село Іванівку. Там вперше всі хлопці побачили, хто такий наш командир. Він пішов попереду в тил ворога, він вів хлопців сам, комбат з автоматом ішов звільняти село Іванівку. Це дуже морально тисне, коли ти з цією людиною йшов на штурми, він тебе вів і це командир батальйону. Це демотивує особовий склад, я не розумію, навіщо тримати людину під вартою", — говорить Захар.

У суді мають вирішувати, чи продовжувати Малахову термін тримання під вартою. Цього просить прокурор Олександр Зубко.

Клопотання прокурора у залі суду, Харків, 18 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

На початку засідання адвокат підозрюваного Антон Санкін оголошує відвід прокурору. Каже, що не виключає, що прокурор може бути зацікавленим у справі через обґрунтування підозри.

Клопотання адвоката у залі суду, Харків, 18 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

"Фактично клопотання написане таким чином, щоб створити у слідчого судді штучне уявлення про негативну характеристику Малахова. Яка негативна характеристика з місця служби? Невже прокурору невідомо, що Малахов представлявся до звання Героя України, нагороджений державними нагородами, поранений?", — говорить адвокат.

"Я керуюсь виключно правами, які надає мені КПК. Жодних зловживань з мого боку не було й не підтверджено матеріалами справи, які надає мені захисник".

Поки суддя у нарадчій кімнаті, до скляного приміщення до підсудних підходить дружина Малахова, Вікторія та друзі.

Дружина Андрія Малахова Вікторія спілкується з чоловіком під час перерви у залі суду, Харків, 18 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

Відвід прокурора не задовольняють, інші клопотання розглядають понад шість годин, засідання відкладають.

У чому підозрюють Андрія Малахова та як це пов'язано з "Синицею" від ГУР

У вівторок, 19 березня, зранку слухання продовжують. Малахов знову у приміщенні для підсудних, прокурор зачитує обставини справи.

У ній йдеться про спецоперацію "Синиця". Її на території Харківської області у серпні 2023 року проводило Головне управління розвідки.

Засідання суду 19 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

Тоді російський пілот перегнав гелікоптер з екіпажем на територію України. Чоловік перейшов на бік України. За даними ж слідства, Малахова підозрюють у передачі даних про цю спецоперацію журналістові, каже прокурор.

"Малахов, реалізуючи протиправний кримінальний умисел, у період з 9 серпня по 13 серпня здійснив збір інформації про проведення спецоперації, яка відбулась 9 серпня 2023 року, а саме щодо переміщення вказаного гелікоптеру", — сказав прокурор.

За його словами, інформацію Малахов розповів військовому та журналістові, а нині ще одному підозрюваному у справі — Андрію Карповичу.

Андрій Карпович на судовому засіданні у Харкові, 19 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

"Карпович, діючи за змовою із Малаховим, реалізуючи до кінця протиправний умисел, поширив дану інформацію через мережу інтернет в Youtube на власному каналі вказаної вище спецоперації. Вказаний відеозапис є відкритим для необмеженого кола користувачів. Відповідно до відповіді ГУ МО, інформація про вказану спецоперацію до 23 серпня 2023 року не поширювалася у відкритому доступі. Поширення вказаної інформації спричинило тяжкі наслідки", — повідомив представник прокуратури.

Він просить лишити Малахова під вартою, вказує на негативні характеристики й ризик, що підозрюваний може впливати на свідків. Сам Малахов ці підозри заперечує, а справу називає замовною.

Андрій Малахов на судовому засіданні у Харкові, 18 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

"Пів року я ні на кого не тиснув, бо тиснути на кого немає апріорі. Дякую, що своїми діями в лапках наближаєте перемогу України, чи, може, ви чекаєте на "руській мір"?", — говорить Малахов.

З обвинуваченням не погоджуються й адвокати Малахова, кажуть, що він на фронті, дістав численні поранення, мав би лікуватися, а в умовах слідчого ізолятора це неможливо. Не вбачають адвокати і складу злочину, чому — пояснює Антон Санкін.

"Вказаною статтею встановлено відповідальність за поширення інформації про переміщення міжнародної військової допомоги — це ті дії, які інкримінують наразі Малахову щодо гелікоптера, і другою частиною цієї статті — інформація про переміщення ЗСУ. Вертоліт МІ-8, який відповідно до підозри віднесений до збройних сил РФ, не відноситься ні до міжнародної військової допомоги, ані до збройних сил України", — сказав Санкін Суспільному.

Засідання суду 19 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

У суді вивчають докази, переглядають відео з обшуків, а після суддя звертається до підозрюваного.

Так звана операція "Синиця", всім вона відома. Що ви скажете з цього приводу? Ви розумієте, що вас підозрюють в тому, що ви передали інформацію про цю операцію раніше, ніж це було опубліковано офіційно.

Ваша честь, я не міг її знати, як прокурор каже, збирати десь, постійно перебуваючи в зоні активних бойових дій в Серебрянському лісництві.

Ви передавали ці дані?

Ні, не передавав.

Клопотання прокурора задовольняють. Андрія Малахова лишають ще на два місяці у слідчому ізоляторі й зобов’язують медиків оглянути пораненого комбата та надавати допомогу. Сам Малахов каже, це рішення оскаржить.

"Буде направлена з нами скарга до Вищої ради правосуддя та інших відповідних органів, якщо це не діятиме, то й до відповідних міжнародних органів", — говорить Малахов.

Андрій Карпович на судовому засіданні у Харкові, 19 березня 2024 року. Олександра Новосел/Суспільне Харків

Одразу по тому суддя починає слухати справу про запобіжний захід другому підозрюваному — Андрію Карповичу. Саме він, за версією слідства, оприлюднив дані про спецоперацію. Карпович у коментарі Суспільному каже: відео дійсно оприлюднив, але підозру не визнає.

На тому відео, яке опублікував, там згадуються села Багаївка і Бугаївка, без прив'язки до будь-якого району області.

Тобто, підозри ви не визнаєте?

Я не визнаю.

На засіданні 20 березня Карповичу подовжили запобіжний захід до 18 травня 2024 року.

Слухання щодо підозр Андрію Карповичу та Андрію Малахову тривали три дні поспіль.

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