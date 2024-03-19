Два місяці у СІЗО проведе командир нині розформованого батальйону "Дике поле". 19 березня Київський райсуд Харкова продовжив йому запобіжний захід. Йдеться про підозру в поширенні інформації про переміщення військової техніки. У справі — двоє підозрюваних. Це Андрій Малахов та журналіст Андрій Карпович.
У чому їх підозрюють та як проходить суд — репортаж Суспільне Харків.
Хто такий Андрій Малахов з "Дикого поля"
18 березня у залі Київського райсуду збирається до десятка людей, тут чекають на слухання у справі Андрія Малахова. У СІЗО він з січня 2024 року.
Малахов перебував на фронті з 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Київщину, потім сформував батальйон "Дике поле". Військові спочатку звільняли південь України, потім брали участь у контрнаступі на Харківщині, де Малахов отримав поранення, а після боронили Донеччину, розповідає побратим Малахова Захар.
"Наш перший виїзд був на Херсонщині у село Іванівку. Там вперше всі хлопці побачили, хто такий наш командир. Він пішов попереду в тил ворога, він вів хлопців сам, комбат з автоматом ішов звільняти село Іванівку. Це дуже морально тисне, коли ти з цією людиною йшов на штурми, він тебе вів і це командир батальйону. Це демотивує особовий склад, я не розумію, навіщо тримати людину під вартою", — говорить Захар.
У суді мають вирішувати, чи продовжувати Малахову термін тримання під вартою. Цього просить прокурор Олександр Зубко.
На початку засідання адвокат підозрюваного Антон Санкін оголошує відвід прокурору. Каже, що не виключає, що прокурор може бути зацікавленим у справі через обґрунтування підозри.
"Фактично клопотання написане таким чином, щоб створити у слідчого судді штучне уявлення про негативну характеристику Малахова. Яка негативна характеристика з місця служби? Невже прокурору невідомо, що Малахов представлявся до звання Героя України, нагороджений державними нагородами, поранений?", — говорить адвокат.
"Я керуюсь виключно правами, які надає мені КПК. Жодних зловживань з мого боку не було й не підтверджено матеріалами справи, які надає мені захисник".
Поки суддя у нарадчій кімнаті, до скляного приміщення до підсудних підходить дружина Малахова, Вікторія та друзі.
Відвід прокурора не задовольняють, інші клопотання розглядають понад шість годин, засідання відкладають.
У чому підозрюють Андрія Малахова та як це пов'язано з "Синицею" від ГУР
У вівторок, 19 березня, зранку слухання продовжують. Малахов знову у приміщенні для підсудних, прокурор зачитує обставини справи.
У ній йдеться про спецоперацію "Синиця". Її на території Харківської області у серпні 2023 року проводило Головне управління розвідки.
Тоді російський пілот перегнав гелікоптер з екіпажем на територію України. Чоловік перейшов на бік України. За даними ж слідства, Малахова підозрюють у передачі даних про цю спецоперацію журналістові, каже прокурор.
"Малахов, реалізуючи протиправний кримінальний умисел, у період з 9 серпня по 13 серпня здійснив збір інформації про проведення спецоперації, яка відбулась 9 серпня 2023 року, а саме щодо переміщення вказаного гелікоптеру", — сказав прокурор.
За його словами, інформацію Малахов розповів військовому та журналістові, а нині ще одному підозрюваному у справі — Андрію Карповичу.
"Карпович, діючи за змовою із Малаховим, реалізуючи до кінця протиправний умисел, поширив дану інформацію через мережу інтернет в Youtube на власному каналі вказаної вище спецоперації. Вказаний відеозапис є відкритим для необмеженого кола користувачів. Відповідно до відповіді ГУ МО, інформація про вказану спецоперацію до 23 серпня 2023 року не поширювалася у відкритому доступі. Поширення вказаної інформації спричинило тяжкі наслідки", — повідомив представник прокуратури.
Він просить лишити Малахова під вартою, вказує на негативні характеристики й ризик, що підозрюваний може впливати на свідків. Сам Малахов ці підозри заперечує, а справу називає замовною.
"Пів року я ні на кого не тиснув, бо тиснути на кого немає апріорі. Дякую, що своїми діями в лапках наближаєте перемогу України, чи, може, ви чекаєте на "руській мір"?", — говорить Малахов.
З обвинуваченням не погоджуються й адвокати Малахова, кажуть, що він на фронті, дістав численні поранення, мав би лікуватися, а в умовах слідчого ізолятора це неможливо. Не вбачають адвокати і складу злочину, чому — пояснює Антон Санкін.
"Вказаною статтею встановлено відповідальність за поширення інформації про переміщення міжнародної військової допомоги — це ті дії, які інкримінують наразі Малахову щодо гелікоптера, і другою частиною цієї статті — інформація про переміщення ЗСУ. Вертоліт МІ-8, який відповідно до підозри віднесений до збройних сил РФ, не відноситься ні до міжнародної військової допомоги, ані до збройних сил України", — сказав Санкін Суспільному.
У суді вивчають докази, переглядають відео з обшуків, а після суддя звертається до підозрюваного.
Так звана операція "Синиця", всім вона відома. Що ви скажете з цього приводу? Ви розумієте, що вас підозрюють в тому, що ви передали інформацію про цю операцію раніше, ніж це було опубліковано офіційно.
Ваша честь, я не міг її знати, як прокурор каже, збирати десь, постійно перебуваючи в зоні активних бойових дій в Серебрянському лісництві.
Ви передавали ці дані?
Ні, не передавав.
Клопотання прокурора задовольняють. Андрія Малахова лишають ще на два місяці у слідчому ізоляторі й зобов’язують медиків оглянути пораненого комбата та надавати допомогу. Сам Малахов каже, це рішення оскаржить.
"Буде направлена з нами скарга до Вищої ради правосуддя та інших відповідних органів, якщо це не діятиме, то й до відповідних міжнародних органів", — говорить Малахов.
Одразу по тому суддя починає слухати справу про запобіжний захід другому підозрюваному — Андрію Карповичу. Саме він, за версією слідства, оприлюднив дані про спецоперацію. Карпович у коментарі Суспільному каже: відео дійсно оприлюднив, але підозру не визнає.
На тому відео, яке опублікував, там згадуються села Багаївка і Бугаївка, без прив'язки до будь-якого району області.
Тобто, підозри ви не визнаєте?
Я не визнаю.
На засіданні 20 березня Карповичу подовжили запобіжний захід до 18 травня 2024 року.
Слухання щодо підозр Андрію Карповичу та Андрію Малахову тривали три дні поспіль.
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