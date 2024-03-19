До Кіровського районного суду Кропивницького передали справу про смертельну аварію, що сталася на вулиці Короленка в обласному центрі 31 грудня 2023 року. Тоді загинула мати 8-річного сина. Обвинувачуваний, 28-річний кропивничанин, свою провину визнав.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного з зали суду.

Прокурор Ігор Васильків під час судового засідання сказав, що обвинувачуваний удвічі перевищив швидкість.

"Це сталося близько 7:20. Підозрюваний, керуючи технічно справним автомобілем, рухався в умовах обмеженої видимості вулицею Короленка з боку вулиці Холодноярська у напрямку вулиці Миколи Левитського зі швидкістю 90-103 кілометрів на годину, при допустимій швидкості по місту 50 кілометрів на годину".

За словами прокурора, експертиза підтвердила, що 27-річна жінка загинула через тяжкі травми від наїзду. Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

"Водій не надав перевагу у русі пішоходу, яка перетинала проїзну частину дороги у межах дорожньої розмітки — зебри. Зупинився він на відстані 87,7 метра від нерегульованого пішохідного переходу. А тіло пішохода відкинуло на 56,3 метра".

Обвинувачуваний Роман до суду прийшов під вартою, попрохав не показувати своє обличчя та не називати прізвище. Йому 2 січня обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів.

На питання прокурора "У який момент зрозумів, що допустив наїзд на пішохода" відповів так:

"Як почув, що вистрілили подушки та розбилося скло, я злякався, почав натискати на гальма, і зупинився".

Сказав, згоден з обвинувальним актом.

"Визнаю свою провину. Перевищив швидкість, пішохода не бачив. Перепрошую перед рідними. Каюсь. Швидку викликав, поліцію викликав".

На засідання прийшли чоловік та брат загиблої жінки. Вони та батько, який нині на фронті, попросили скасувати свої попередні вимоги про компенсацію, розповів їхній представник Олександр Бобков. На прохання клієнтів суму назвати відмовився.

"У зв’язку з тим, що їм добровільно відшкодована матеріальна та моральна шкода, вони відмовляються від цього цивільного позову і просять залишити його без розгляду. Просять суд призначити покарання, не пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі".

Оскільки обвинувачуваний визнає свою вину, справу розглядатимуть за скороченим порядком, пояснив прокурор Ігор Васильків.

"Суд обмежився допитом обвинуваченого і дослідженням характеризуючих його особу даних, оскільки обставини обвинувачення ніким не оспорювалися. Судовий розгляд прискориться, оскільки нема потреби опитувати свідків, досліджувати письмові докази та висновки експертів".

На наступному засіданні, 27 березня, відбудуться судові дебати.

Прокурор розповів Суспільному, що раніше обвинувачуваного штрафували за порушення правил кермування.

"Через керування автомобіля у стані алкогольного сп’яніння 27 квітня 2020 року його позбавили права керувати на один рік. 23 січня 2023 року був оштрафований на 425 гривень за керування автомобілем без документів. Та 25 грудня 2023 року керував машиною також без документів".