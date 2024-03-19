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У Львові встановлять ще вісім меморіальних таблиць військовим
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У Львові встановлять ще вісім меморіальних таблиць військовим

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Меморіальні таблиці загиблим військовослужбовцям
Меморіальні таблиці у Львові. Фото: Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

У Львові встановлять ще вісім меморіальних таблиць військовослужбовцям, які загинули на війні.

Таке рішення 19 березня підтримали на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

"Шість таблиць воїнів встановлять на фасадах закладів освіти, ще дві – на житлових будинках", – мовиться у повідомленні.

Меморіальні таблиці встановлять:

  • Роману Бажану – Середня загальноосвітня школа № 1 м. Львова;
  • Петру Гавриліву – Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Володимиру Герасимлюку – житловий будинок;
  • Ігорю Гордону – житловий будинок;
  • Андрію Киричу – Ліцей № 94 Львівської міської ради;
  • Юрію Сікиринському – Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Дмитру Сидоруку – Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський фаховий коледж спорту";
  • Василю Сущуку – Ліцей № 94 Львівської міської ради.

В жовтні 2023 року виконком Львівської міської ради затвердив взірець, як мають виглядати меморіальні таблиці, що вшановують пам’ять загиблих військовослужбовців. Для того, аби встановити меморіальну таблицю, рідні полеглого воїна повинні звернутися до навчального закладу, надати коротку інформаційну довідку й фото для дошки. Інформацію передадуть в управління архітектури, де розроблять макет і погодять його з рідними. Виготовлення фінансує місто.

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