У Тернопільському обласному драматеатрі імені Шевченка готують нову виставу "Звідки беруться діти". Її планують показати до міжнародного Дня театру, 27 березня, каже керівниця літературно-драматичної частини театру Ірина Папуша.

Режисер вистави, народний артист України Олег Мосійчук розповів про автора п’єси.

"Вистава — за текстами Анатолія Крима, мого давнього побратима, страшено люблю цього драматурга, письменника, без перебільшення геніальну людину. Анатолій круто зав’язав цей сюжет, зробивши таку лірично-драматичну, комедійну форму. Автор зводить жінок в одне місце, в пологовий будинок, в кожної своя доля, своя проблема. Цей клубок розв’язується через призму житейської мудрості й доброго гумору. Хтось відмовляється від дитини через обставини, які склалися, а хтось прагне дитини, але народити не може".

Олег Мосійчук. Суспільне Тернопіль/Суспільне Тернопіль

Підготовка до прем’єри "Звідки беруться діти". Суспільне Тернопіль/Суспільне Тернопіль

У виставі беруть участь два акторські склади, каже режисер. Роль Медсестри Паші грає народна артистка України Люся Давидко.

"Моя персонажка до всіх добра, всіх любить. Я граю роль позитивної жінки, думаю, глядач прийме моє втілення. Вистава актуальна, дуже потрібна, трішки комічна".

Люся Давидко. Суспільне Тернопіль/Суспільне Тернопіль

Заслужена артистка України Оксана Сачко грає роль багатодітної матері.

"В мене вже 6 дітей є і ще ми очікуємо сюрприз. Чоловік не може ніяк вгамуватися, бо у нас одні дівчатка і жінка його згідна на всі експерименти".

Оксана Сачко. Суспільне Тернопіль/Суспільне Тернопіль

Виставу покажуть 27,28, 30,31 березня, її залишать у репертуарі театру.

Авторка Сніжана Заверуха