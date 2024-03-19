Єдиний у Харкові спорткомплекс, де готують фехтувальників на шпагах, підремонтували після бомбардування у березні 2022 року, але у січні 2024 року росіяни завдали ракетний удар поблизу — вибило дві третини вікон. За словами президента обласної Федерації фехтування Андрія Макарущенка, до повномасштабної війни "Уніфехт" був найкращою фехтувальною базою в Україні.

Наскільки вдалося відновити приміщення після ударів та в яких умовах готують спортсменів — матеріал Суспільне Харків.

Спортсмени Національної федерації фехтування України тренуються у тренажерному залі спорткомплексу "Уніфехт", який підпорядковується Харківському університету імені Каразіна.

Спортсмени Національної федерації фехтування України тренуються у тренажерному залі спорткомплексу "Уніфехт", березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Зал вужчий, ніж той, що був у фехтувальників раніше, у ньому одночасно може тренуватися чотири пари — це утричі менше, говорить тренер і п’ятиразовий чемпіон світу з фехтування на шпагах Володимир Соколов. За його словами, лише так змогли відновити приміщення для тренувань.

Володимир Соколов — тренер з фехтування і п’ятиразовий чемпіон світу, березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків

Тренування фехтувальників у частково відновленому спорткомплексі "Уніфехт", березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Валерія Ємець

"Був коридор, а зараз тут дві електродоріжки, де ми фехтуємо. Є дзеркала, і мішені, і електродоріжки. Ми можемо проводити тренування, і нашим дітям дуже зручно. Як можемо, так виходимо з цього становища", — говорить Соколов.

Фехтувальники для тренування мають дзеркала, мішені та електродоріжки, березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Валерія Ємець

У березні 2022 року росіяни скинули на "Уніфехт" кілька авіабомб — зруйнували 10 залів спорткомплексу, уламками пошкодило усю будівлю, розповідає президент Федерації фехтування Харківської області Андрій Макарущенко. За його словами, це був єдиний у Харкові спорткомплекс зі спеціалізованими залами для тренування на шпагах.

Російські авіаудари зруйнували 10 залів спорткомплексу "Уніфехт", березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Валерія Ємець

"У перші дні війни я говорив персоналу: "Мабуть, у нас тут у Харкові найбезпечніша ділянка, і сюди можна перевозити сім'ї, але всі ці мої думки розвіялися 5 березня", — говорить Макарущенко.

Російські авіаудари зруйнували 10 залів спорткомплексу "Уніфехт", березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків

Російські авіаудари зруйнували 10 залів спорткомплексу "Уніфехт", березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Валерія Ємець

За місяць після авіаудару, розповідає президент Федерації фехтування, до нього звернулися спортсмени з проханням відновити зали для тренувань — тоді на ремонт вцілілої частини будівлі Федерація спрямувала чотири мільйони гривень.

2 січня 2024 року поблизу "Уніфехту" влучила російська ракета — вилетіло 70% відновлених вікон, розповідає Макарущенко.

Президент Федерації фехтування у Харківській області Андрій Макарущенко, березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків

"Тільки ми відновили якесь життя у нас в "Уніфехті", і тут отримали такий другий удар. Все, що ви бачите, і все, що можна було відновити, все відновлено. Включаючи освітлення, каналізацію, стіни, підлогу, стелю, дах — все це капітальний ремонт", — каже президент Федерації фехтування у Харківській області.

Спорткомплекс "Уніфехт" після авіаударів у березні 2022 року та ракетного удару поблизу у січні 2024, березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Нині у вцілілій частині спорткомплексу фехтувальники готуються до Чемпіонату України. Спортсмени швидко пристосувалися до нових умов, говорить їхній тренер Володимир Соколов.

"Що можна казати, коли йде війна і гроші потрібні на збройні сили? Ми все розуміємо. Найбільше не вистачає мирного неба над головою", — каже Соколов.

Російські авіаудари зруйнували 10 залів спорткомплексу "Уніфехт", березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Валерія Ємець

За словами проректора університету Каразіна Анатолія Бабічева, виш підготував ескізний проєкт відновлення спорткомплексу, але грошей на відбудову поки немає.

Російські авіаудари зруйнували 10 залів спорткомплексу "Уніфехт", березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Валерія Ємець

"Кошти дуже серйозні, і поки що, звичайно, університет своїми коштами це не зможе відновити. Тому сьогодні ми шукаємо певних інвесторів, донорів і сподіваємося, що все ж таки знайдуться і державні кошти для того, щоб відновити цей спортивний комплекс загалом", — зазначає Бабічев.

Російські авіаудари зруйнували 10 залів спорткомплексу "Уніфехт", березень 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Провести консервацію будівлі теж не можуть через брак грошей — в першу чергу виш відновлює пошкоджені гуртожитки та корпуси, говорить Бабічев. Коли кошти з’являться — прогнозувати не береться.

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