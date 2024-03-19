Єдиний у Харкові спорткомплекс, де готують фехтувальників на шпагах, підремонтували після бомбардування у березні 2022 року, але у січні 2024 року росіяни завдали ракетний удар поблизу — вибило дві третини вікон. За словами президента обласної Федерації фехтування Андрія Макарущенка, до повномасштабної війни "Уніфехт" був найкращою фехтувальною базою в Україні.
Наскільки вдалося відновити приміщення після ударів та в яких умовах готують спортсменів — матеріал Суспільне Харків.
Спортсмени Національної федерації фехтування України тренуються у тренажерному залі спорткомплексу "Уніфехт", який підпорядковується Харківському університету імені Каразіна.
Зал вужчий, ніж той, що був у фехтувальників раніше, у ньому одночасно може тренуватися чотири пари — це утричі менше, говорить тренер і п’ятиразовий чемпіон світу з фехтування на шпагах Володимир Соколов. За його словами, лише так змогли відновити приміщення для тренувань.
"Був коридор, а зараз тут дві електродоріжки, де ми фехтуємо. Є дзеркала, і мішені, і електродоріжки. Ми можемо проводити тренування, і нашим дітям дуже зручно. Як можемо, так виходимо з цього становища", — говорить Соколов.
У березні 2022 року росіяни скинули на "Уніфехт" кілька авіабомб — зруйнували 10 залів спорткомплексу, уламками пошкодило усю будівлю, розповідає президент Федерації фехтування Харківської області Андрій Макарущенко. За його словами, це був єдиний у Харкові спорткомплекс зі спеціалізованими залами для тренування на шпагах.
"У перші дні війни я говорив персоналу: "Мабуть, у нас тут у Харкові найбезпечніша ділянка, і сюди можна перевозити сім'ї, але всі ці мої думки розвіялися 5 березня", — говорить Макарущенко.
За місяць після авіаудару, розповідає президент Федерації фехтування, до нього звернулися спортсмени з проханням відновити зали для тренувань — тоді на ремонт вцілілої частини будівлі Федерація спрямувала чотири мільйони гривень.
2 січня 2024 року поблизу "Уніфехту" влучила російська ракета — вилетіло 70% відновлених вікон, розповідає Макарущенко.
"Тільки ми відновили якесь життя у нас в "Уніфехті", і тут отримали такий другий удар. Все, що ви бачите, і все, що можна було відновити, все відновлено. Включаючи освітлення, каналізацію, стіни, підлогу, стелю, дах — все це капітальний ремонт", — каже президент Федерації фехтування у Харківській області.
Нині у вцілілій частині спорткомплексу фехтувальники готуються до Чемпіонату України. Спортсмени швидко пристосувалися до нових умов, говорить їхній тренер Володимир Соколов.
"Що можна казати, коли йде війна і гроші потрібні на збройні сили? Ми все розуміємо. Найбільше не вистачає мирного неба над головою", — каже Соколов.
За словами проректора університету Каразіна Анатолія Бабічева, виш підготував ескізний проєкт відновлення спорткомплексу, але грошей на відбудову поки немає.
"Кошти дуже серйозні, і поки що, звичайно, університет своїми коштами це не зможе відновити. Тому сьогодні ми шукаємо певних інвесторів, донорів і сподіваємося, що все ж таки знайдуться і державні кошти для того, щоб відновити цей спортивний комплекс загалом", — зазначає Бабічев.
Провести консервацію будівлі теж не можуть через брак грошей — в першу чергу виш відновлює пошкоджені гуртожитки та корпуси, говорить Бабічев. Коли кошти з’являться — прогнозувати не береться.
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