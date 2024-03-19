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Упродовж доби армія РФ завдала 319 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області
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Упродовж доби армія РФ завдала 319 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області

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Обстріли по Запорізькій області 20 березня 2024
Наслідки обстрілів, Запорізька область, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 20 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 21 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби армія РФ завдала 319 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 319 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • чотири авіаційні — по Роботиному, Новоандріївці, Левадному та Малій Токмачці;
  • 32 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоандріївку та Роботине;
  • 283 рази з артилерії обстріляла Гуляйполе, Роботине, Вербове, Преображенку, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Новоандріївку та Степногірськ.
Упродовж доби армія РФ завдала 319 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 35 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Упродовж доби армія РФ завдала 319 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Також минулої доби, 20 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ сім разів за підтримки авіації атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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