Обстріли по Запорізькій області 20 березня 2024

Протягом минулої доби, 20 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 21 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 319 ударів по містах та селах Запорізької області:

чотири авіаційні — по Роботиному, Новоандріївці, Левадному та Малій Токмачці;

32 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоандріївку та Роботине;

283 рази з артилерії обстріляла Гуляйполе, Роботине, Вербове, Преображенку, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Новоандріївку та Степногірськ.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 35 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Також минулої доби, 20 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ сім разів за підтримки авіації атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області, в Генштабі ЗСУ.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber