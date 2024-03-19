Старший лейтенант Володимир отримав важкі поранення на Запорізькому напрямку. Він очолював взвод 33 окремої механізованої бригади ЗСУ. Зараз Володимир служить командиром взводу охорони одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківщини.

Історію бійця розповіли на Facebook-сторінці Івано-Франківського ТЦК та СП.

З перших днів повномасштабного вторгнення Володимир добровольцем долучився до лав добровольчого формування територіальної громади в Івано-Франківську. Згодом вирішив воювати. Служив командиром взводу 33 окремої механізованої бригади. Боронив Запорізький напрямок.

У червні та жовтні 2023 року Володимир отримав два важкі уламкові поранення. Після лікування у госпіталях Запоріжжя, Дніпра, Коломиї та Івано-Франківська Володимир служить у районному ТЦК та СП.

"Після повернення з фронту відчуває, що вдома все дуже сильно змінилося, адже тут війни, як такої, нема. Той, хто там не був, не зрозуміє про що взагалі мова. Тут всі собі живуть спокійно, ні за що не переживають, а хтось інший за них "віддувається" від початку війни. Є надія, що новий закон про мобілізацію змінить систему, адже на фронті кожного дня зазнають поранень та гинуть люди, яких нема ким замінити", — йдеться у дописі.

Володимир вважає, що поки йде війна, кожен громадянин має бути причетним, "а не одні мають постійно сидіти в окопах, а інші вдома пити каву".

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