В Ірпені проведуть забіг "Єднання України 2024"

В Ірпені в суботу, 23 березня, проведуть масовий спортивний захід — забіг "Єднання України 2024". Долучитись можуть усі охочі. Для участі необхідна реєстрація.
Про це інформує Ірпінська міська рада у Telegram.
Головна мета спортивного заходу — популяризація здорового способу життя. Участь можуть взяти дорослі та діти. Локація забігу — ірпінський парк "Незнайка". Старт бігунів о 12.00. Під час змагань паралельно будуть встановлені мобільні спортивні установки, де учасники матимуть змогу позайматися спортом. Працюватимуть локації:
- диск-гольфу;
- корнхолу;
- флорболу (хокею на траві);
- бадмінтону;
- функціональний майданчик "Активні парки";
- міні-баскетболу.
Для участі в забігу обов'язкова реєстрація за посиланням.
Масовий забіг в Ірпені проводили 26 листопада 2023 року. Тоді захід приурочили до Міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства" з метою підтримки постраждалих, які пережили або перебувають в стані насильства.