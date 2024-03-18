В Ірпені проведуть забіг "Єднання України 2024"

В Ірпені в суботу, 23 березня, проведуть масовий спортивний захід — забіг "Єднання України 2024". Долучитись можуть усі охочі. Для участі необхідна реєстрація.

Про це інформує Ірпінська міська рада у Telegram.

Головна мета спортивного заходу — популяризація здорового способу життя. Участь можуть взяти дорослі та діти. Локація забігу — ірпінський парк "Незнайка". Старт бігунів о 12.00. Під час змагань паралельно будуть встановлені мобільні спортивні установки, де учасники матимуть змогу позайматися спортом. Працюватимуть локації:

диск-гольфу;

корнхолу;

флорболу (хокею на траві);

бадмінтону;

функціональний майданчик "Активні парки";

міні-баскетболу.

Для участі в забігу обов'язкова реєстрація за посиланням.

Масовий забіг в Ірпені проводили 26 листопада 2023 року. Тоді захід приурочили до Міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства" з метою підтримки постраждалих, які пережили або перебувають в стані насильства.