НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Офіцерське звання за 40 днів". Міноборони запроваджує нову систему навчання для мобілізованих медиків
МІНОБОРОНИЗСУУКРАЇНАЗДОРОВ’ЯВторгнення Росії в УкраїнуМедицинаПолітикаЖиття

"Офіцерське звання за 40 днів". Міноборони запроваджує нову систему навчання для мобілізованих медиків

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Міноборони
Військові медики евакуйовують пораненого солдата ЗСУ, Бахмут, Донеччина, Україна, 5 травня 2023 року. Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Міністерство оборони України запроваджує новий формат перепідготовки медиків, які служать в ЗСУ. Він передбачає можливість навчання за змішаною формою. Йдеться про теоретичну частину онлайн і 18 днів практичної частини офлайн. Після цього медпрацівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає пресслужба оборонного відомства.

За її словами, нова і більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ Анатолія Казмірчука – для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в українській армії на різних "непрофільних позиціях".

У Міноборони додали, що наразі очні курси пройшли 118 мобілізованих медиків. Заявки для запису на курси для мобілізованих медпрацівників приймаються на електронну адресу: [email protected].

"Водночас цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів. За чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах", — йдеться у повідомленні.

У лютому 2024-го у Міноборони повідомляли, що в Україні видали першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами та прекурсорами в бойових умовах. Відповідний меморандум про партнерство та співробітництво підписали заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та голова Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Олександр Лієв
ВАКС відпустив Лієва з-під варти під власне зобовʼязання, він удома
Кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку проходить голосування на &quot;виборах&quot; — джерело
Кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку проходить голосування на "виборах" — джерело
Військово-політичне керівництво України визначило найуразливіші місця РФ, де можна завдати найбільшої шкоди — Зеленський
Військово-політичне керівництво України визначило найуразливіші місця РФ, де можна завдати найбільшої шкоди — Зеленський
В ГУР розповіли, скільки танків &quot;Армата&quot; має Росія — АрміяInform
В ГУР розповіли, скільки танків "Армата" має Росія — АрміяInform
На початок