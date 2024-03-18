Міністерство оборони України запроваджує новий формат перепідготовки медиків, які служать в ЗСУ. Він передбачає можливість навчання за змішаною формою. Йдеться про теоретичну частину онлайн і 18 днів практичної частини офлайн. Після цього медпрацівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає пресслужба оборонного відомства.

За її словами, нова і більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ Анатолія Казмірчука – для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в українській армії на різних "непрофільних позиціях".

У Міноборони додали, що наразі очні курси пройшли 118 мобілізованих медиків. Заявки для запису на курси для мобілізованих медпрацівників приймаються на електронну адресу: [email protected].

"Водночас цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів. За чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах", — йдеться у повідомленні.

У лютому 2024-го у Міноборони повідомляли, що в Україні видали першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами та прекурсорами в бойових умовах. Відповідний меморандум про партнерство та співробітництво підписали заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та голова Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко.