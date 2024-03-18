Столичне комунальне підприємство "Київський метрополітен" укладало контракти на сотні мільйонів гривень з фірмами з оточення тепер уже колишнього директора Віктора Брагінського. Деталі деяких контрактів були засекречені.

Про це йдеться у другій частині розслідування журналістів Bihus Info, присвяченого діяльності Брагінського.

У звітах метрополітену журналісти-розслідувачі знайшли фірми, пов'язані з сестрами посадовця, його давнім бізнес-партнером Кирилом Кривцем і балериною — ймовірною тещею Кривця.

Так, за даними ЗМІ, бухгалтерка родини Брагінських виграла тендери від КП "Київський метрополітен" на 17 млн грн, а фірма балерини отримала від метрополітену більше мільярда гривень. Деталі саме цього контракту були засекречені, стверджують журналісти.

При цьому, за даними Bihus Info, матеріали з тендера на понад 32 млн грн могли столичному метро і не постачатись.

На оприлюднені репортерами дані стосовно Віктора Брагінського відреагував міський голова Києва Віталій Кличко. Він попросив Bihus Іnfo передати всю інформацію до правоохоронних та антикорупційних органів.

"А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus Info", — написав Кличко у своєму Telegram.

Сам Брагінський стверджує, що відставка з посади начальника "Київського метрополітену" є його особистим рішенням.

У своєму пості у Facebook він запевняє, що попри його звільнення столична підземка продовжить реалізувати інфраструктурні проекти, зокрема, ремонт тунелю в районі станції "Деміївська" і відновлення руху поїздів на синій гілці метро до кінця літа цього року. Також, за словами Брагінського, найближчим часом поновляться будівельні роботи за проєктом спорудження метро на Виноградар.

Що цьому передувало

14 березня вийшла перша частина розслідування Bihus Info щодо Брагінського, яка була присвячена його декларації про доходи. Журналісти з'ясували, що посадовець не вказав статки членів своєї родини на понад 50 мільйонів гривень.

Після цього міський голова Віталій Кличко заявив, що відсторонить з посади очільника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. Депутатка Київради Кулеба зазначила, що посадовець у той час перебував на лікарняному. Сам Брагінський розслідування не коментував.

15 березня начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Його обов'язки виконує головний інженер метрополітену Віктор Вигівський.