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Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
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Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман

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Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Діти, яких вдалося повернути з ТОТ України, 18 березня 2024 року. Фото ілюстративне. Фото: Telegram/ омбудсман Лубінець Дмитро

Сьогодні, 18 березня, на підконтрольну територію України повернули трирічну дитину з тимчасово окупованої території (ТОТ) Запорізької області.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області повернулася сім'я з трирічною дитиною, батьки якої працювали на Запорізькій атомній електростанції:

"Коли родина відмовилися співпрацювати із окупаційною владою, одразу відчула на собі «російську люб’язність»: обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насилля, затримання, допити…", — йдеться у повідомленні.

Нині дитина перебуває на підконтрольній території України у безпеці, її разом з родиною зустріли в Центрі захисту прав дитини.

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