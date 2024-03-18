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У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним
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У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним

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нелегальні азс
У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним. Фото: БЕБ

У Києві та передмісті діяла мережа нелегальних АЗС, на яких торгували контрафактним бензином та дизелем.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

АЗС працювали без касових апаратів, не мали жодних дозвільних документів та сертифікатів якості на пальне.

Під час санкціонованих обшуків на 8 заправках вилучили близько 15 тисяч літрів контрафактного дизельного пального та бензину марки А-95, а також модульні станції для заправки автомобілів.

У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним
У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним. Фото: БЕБ

У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним
У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним. У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним

Орієнтовна вартість вилученого майна складає 9 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів ККУ. Фігурантам загрожує штраф від 85 тисяч до 170 тисяч грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого палива.

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