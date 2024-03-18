У Києві та передмісті діяла мережа нелегальних АЗС, на яких торгували контрафактним бензином та дизелем.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

АЗС працювали без касових апаратів, не мали жодних дозвільних документів та сертифікатів якості на пальне.

Під час санкціонованих обшуків на 8 заправках вилучили близько 15 тисяч літрів контрафактного дизельного пального та бензину марки А-95, а також модульні станції для заправки автомобілів.

У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним. Фото: БЕБ

У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним. У Києві та області викрили мережу нелегальних АЗС з контрафактним пальним

Орієнтовна вартість вилученого майна складає 9 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 ККУ. Фігурантам загрожує штраф від 85 тисяч до 170 тисяч грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого палива.