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На Закарпатті двох чоловіків за підозрою в ухиленні від мобілізації засудили до 3 років ув'язнення
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На Закарпатті двох чоловіків за підозрою в ухиленні від мобілізації засудили до 3 років ув'язнення

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На Закарпатті двох чоловіків за підозрою в ухиленні від мобілізації засудили до 3 років ув'язнення
. Фото ілюстративне: Pexels

Двох жителів Тячівського району засудили до 3 років позбавлення волі за підозрою в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної прокуратури у Fecebook.

За інформацією відомства, йдеться про двох жителів Тячівщини, які прибули до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але відмовилися від подальшої відправки для проходження служби, про що вони написали відповідні заяви.

"Один із чоловіків — 40-річний житель Буштина — наполягав, що має проблеми зі здоров‘ям і не може бути мобілізованим. А висновки кількох обстежень лікарями в Ужгороді та Тячеві, які підтвердили його придатність, назвав неналежними", — йдеться у повідомленні.

А 37-річний мешканець Бедевлі відмову йти до лав ЗСУ мотивував страхом за своє життя, а також тим, що сам утримує двох неповнолітніх доньок.

"Останнє було спростовано даними сільради, згідно з якими дівчата протягом останніх трьох років у будинку батька не проживають", — додали у прокуратурі.

Дії обох чоловіків кваліфікували за ст. 336Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації КК України, а суд призначив їм покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Наразі обидва вироки ще не набрали законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

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