Благодійний фонд "Життєлюб" надає житло переселенцям у Білоцерківському районі Київщини за умови, що ВПО працевлаштуються в місцевих громадах. Зокрема, шукають лікарів, освітян, бухгалтерів і соціальних працівників, які погодяться відпрацювати на новому місці 10 років.
Про це повідомляється на сторінці фонду у Facebook.
Проєкт підтримки переселенців "Хата поруч" реалізують у Медвинській і Таращанській громадах. Житло спочатку надають у безоплатне користування, а після відпрацювання 10 років у вказаній громаді будинок передадуть у власність переселенцям. Претендентів на участь у проєкті з числа ВПО обиратимуть на відкритому конкурсі. Заявки можна подавати до 10 квітня.
У Медвиніській громаді є вакансії:
- соціального робітника фонду "Життєлюб";
- сімейного лікаря;
- начальника відділу освіти, молоді та спорту;
- директора ЦНАПу;
- юриста;
- психолога;
- менеджера з міжнародної співпраці;
- начальника відділу культури і туризму;
- головного бухгалтера;
- бухгалтера;
- тесляра.
У Таращанській громаді потрібні:
- лікар приймального відділення;
- лікар-терапевт;
- лікар-невролог;
- лікар-педіатр;
- лікар-УЗД;
- дерматовенеролог;
- профпатолог;
- лікар-інфекціоніст;
- лікар-травматолог;
- реабілітолог;
- ерготерапевт;
- лікар-лаборант;
- уролог;
- епідеміолог;
- психолог;
- соціальний педагог.
Для участі в проєкті необхідно:
- заповнити анкету;
- обрати вакансію за кваліфікацією або ту, де можлива перекваліфікація;
- пройти співбесіду-знайомство;
- підписати інтеграційний план.
"Переможцям конкурсу ми надамо будинок, працездатні члени родини отримають роботу, діти підуть в школу або дитячий садок", — зазначають у благодійному фонді.
Родини з дітьми/пенсіонерами/людьми з інвалідністю матимуть перевагу.
У фонді "Життєлюб" зазначили, що три сім'ї переселенців уже оселилися в нових домівках у с. Медвин на Київщині. Родини проходять адаптацію та облаштовуються на новому місці. Проєкт залучив психологів для надання підтримки сім'ям ВПО.
Що відомо про допомогу для ВПО у Києві та області
Наразі в регіоні створили 32 місця тимчасового проживання, зокрема 17 модульних містечок. Тут мешкають понад 4,4 тисячі переселенців.
Раніше повідомлялося, що на Київщині діє благодійна програма — житло для внутрішньо переміщених осіб. Це комплекс індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків "Містечко Хансена". Порядок заселення визначається Американським благодійним фондом "До України з Любов'ю".
Агентство ООН у справах біженців започаткувала спеціальну програму для вимушено переміщених осіб в Україні, яка зокрема допоможе покрити їхні основні потреби в оренді житла, їжі та предметах гігієни.
Також УВКБ ООН опікується відновленням будинків у Макарівській та Бородянській громадах Київської області, які були пошкоджені під час бойових дій.
У Києві переселенців просять пройти онлайн-опитування, щоб вони краще могли адаптуватися в місті. Результати допоможуть столичній владі зрозуміти основні проблеми, які виникають у переселенців, наскільки ефективні наявні програми підтримки.
У Києві проживають понад 7 тисяч переселенців з Бахмута, тому ці два міста підписали меморандум про співпрацю. Також у столиці можна отримати компенсацію за прихисток вимушених переселенців.
У жовтні 64 ордери на нові квартири отримали внутрішні переселенці, багатодітні родини, сім'ї, які виховують дітей із інвалідністю, родини, де мама одна виховує дітей.
Ще 15 сімей переселенців з категорії соціально незахищених громадян, які зареєстровані у Дарницькому районі — отримали квартири в Києві. Житло придбали за кошти міського бюджету і надали переселенцям у тимчасове безоплатне користування.