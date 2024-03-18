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На Київщині благодійники надають житло переселенцям, якщо вони погодяться працювати в громаді
ПереселенціРоботаБлагодійністьДОПОМОГАРегіони

На Київщині благодійники надають житло переселенцям, якщо вони погодяться працювати в громаді

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На Київщині надають безплатне житло ВПО в обмін на згоду відпрацювати 10 років у громаді
Родина ВПО, які отримали житло на Київщині від БФ "Життєлюб", лютий 2024 р. Фото: БФ "Життєлюб"/Facebook

Благодійний фонд "Життєлюб" надає житло переселенцям у Білоцерківському районі Київщини за умови, що ВПО працевлаштуються в місцевих громадах. Зокрема, шукають лікарів, освітян, бухгалтерів і соціальних працівників, які погодяться відпрацювати на новому місці 10 років.

Про це повідомляється на сторінці фонду у Facebook.

Проєкт підтримки переселенців "Хата поруч" реалізують у Медвинській і Таращанській громадах. Житло спочатку надають у безоплатне користування, а після відпрацювання 10 років у вказаній громаді будинок передадуть у власність переселенцям. Претендентів на участь у проєкті з числа ВПО обиратимуть на відкритому конкурсі. Заявки можна подавати до 10 квітня.

У Медвиніській громаді є вакансії:

  • соціального робітника фонду "Життєлюб";
  • сімейного лікаря;
  • начальника відділу освіти, молоді та спорту;
  • директора ЦНАПу;
  • юриста;
  • психолога;
  • менеджера з міжнародної співпраці;
  • начальника відділу культури і туризму;
  • головного бухгалтера;
  • бухгалтера;
  • тесляра.

У Таращанській громаді потрібні:

  • лікар приймального відділення;
  • лікар-терапевт;
  • лікар-невролог;
  • лікар-педіатр;
  • лікар-УЗД;
  • дерматовенеролог;
  • профпатолог;
  • лікар-інфекціоніст;
  • лікар-травматолог;
  • реабілітолог;
  • ерготерапевт;
  • лікар-лаборант;
  • уролог;
  • епідеміолог;
  • психолог;
  • соціальний педагог.

Для участі в проєкті необхідно:

  • заповнити анкету;
  • обрати вакансію за кваліфікацією або ту, де можлива перекваліфікація;
  • пройти співбесіду-знайомство;
  • підписати інтеграційний план.
"Переможцям конкурсу ми надамо будинок, працездатні члени родини отримають роботу, діти підуть в школу або дитячий садок", — зазначають у благодійному фонді.

Родини з дітьми/пенсіонерами/людьми з інвалідністю матимуть перевагу.

У фонді "Життєлюб" зазначили, що три сім'ї переселенців уже оселилися в нових домівках у с. Медвин на Київщині. Родини проходять адаптацію та облаштовуються на новому місці. Проєкт залучив психологів для надання підтримки сім'ям ВПО.

Що відомо про допомогу для ВПО у Києві та області

Наразі в регіоні створили 32 місця тимчасового проживання, зокрема 17 модульних містечок. Тут мешкають понад 4,4 тисячі переселенців.

Раніше повідомлялося, що на Київщині діє благодійна програма — житло для внутрішньо переміщених осіб. Це комплекс індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків "Містечко Хансена". Порядок заселення визначається Американським благодійним фондом "До України з Любов'ю".

Агентство ООН у справах біженців започаткувала спеціальну програму для вимушено переміщених осіб в Україні, яка зокрема допоможе покрити їхні основні потреби в оренді житла, їжі та предметах гігієни.

Також УВКБ ООН опікується відновленням будинків у Макарівській та Бородянській громадах Київської області, які були пошкоджені під час бойових дій.

У Києві переселенців просять пройти онлайн-опитування, щоб вони краще могли адаптуватися в місті. Результати допоможуть столичній владі зрозуміти основні проблеми, які виникають у переселенців, наскільки ефективні наявні програми підтримки.

У Києві проживають понад 7 тисяч переселенців з Бахмута, тому ці два міста підписали меморандум про співпрацю. Також у столиці можна отримати компенсацію за прихисток вимушених переселенців.

У жовтні 64 ордери на нові квартири отримали внутрішні переселенці, багатодітні родини, сім'ї, які виховують дітей із інвалідністю, родини, де мама одна виховує дітей.

Ще 15 сімей переселенців з категорії соціально незахищених громадян, які зареєстровані у Дарницькому районі — отримали квартири в Києві. Житло придбали за кошти міського бюджету і надали переселенцям у тимчасове безоплатне користування.

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