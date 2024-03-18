Благодійний фонд "Життєлюб" надає житло переселенцям у Білоцерківському районі Київщини за умови, що ВПО працевлаштуються в місцевих громадах. Зокрема, шукають лікарів, освітян, бухгалтерів і соціальних працівників, які погодяться відпрацювати на новому місці 10 років.

Про це повідомляється на сторінці фонду у Facebook.

Проєкт підтримки переселенців "Хата поруч" реалізують у Медвинській і Таращанській громадах. Житло спочатку надають у безоплатне користування, а після відпрацювання 10 років у вказаній громаді будинок передадуть у власність переселенцям. Претендентів на участь у проєкті з числа ВПО обиратимуть на відкритому конкурсі. Заявки можна подавати до 10 квітня.

У Медвиніській громаді є вакансії:

соціального робітника фонду "Життєлюб";

сімейного лікаря;

начальника відділу освіти, молоді та спорту;

директора ЦНАПу;

юриста;

психолога;

менеджера з міжнародної співпраці;

начальника відділу культури і туризму;

головного бухгалтера;

бухгалтера;

тесляра.

У Таращанській громаді потрібні:

лікар приймального відділення;

лікар-терапевт;

лікар-невролог;

лікар-педіатр;

лікар-УЗД;

дерматовенеролог;

профпатолог;

лікар-інфекціоніст;

лікар-травматолог;

реабілітолог;

ерготерапевт;

лікар-лаборант;

уролог;

епідеміолог;

психолог;

соціальний педагог.

Для участі в проєкті необхідно:

заповнити анкету;

обрати вакансію за кваліфікацією або ту, де можлива перекваліфікація;

пройти співбесіду-знайомство;

підписати інтеграційний план.

"Переможцям конкурсу ми надамо будинок, працездатні члени родини отримають роботу, діти підуть в школу або дитячий садок", — зазначають у благодійному фонді.

Родини з дітьми/пенсіонерами/людьми з інвалідністю матимуть перевагу.

У фонді "Життєлюб" зазначили, що три сім'ї переселенців уже оселилися в нових домівках у с. Медвин на Київщині. Родини проходять адаптацію та облаштовуються на новому місці. Проєкт залучив психологів для надання підтримки сім'ям ВПО.

Що відомо про допомогу для ВПО у Києві та області

Наразі в регіоні створили 32 місця тимчасового проживання, зокрема 17 модульних містечок. Тут мешкають понад 4,4 тисячі переселенців.

Раніше повідомлялося, що на Київщині діє благодійна програма — житло для внутрішньо переміщених осіб. Це комплекс індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків "Містечко Хансена". Порядок заселення визначається Американським благодійним фондом "До України з Любов'ю".

Агентство ООН у справах біженців започаткувала спеціальну програму для вимушено переміщених осіб в Україні, яка зокрема допоможе покрити їхні основні потреби в оренді житла, їжі та предметах гігієни.

Також УВКБ ООН опікується відновленням будинків у Макарівській та Бородянській громадах Київської області, які були пошкоджені під час бойових дій.

У Києві переселенців просять пройти онлайн-опитування, щоб вони краще могли адаптуватися в місті. Результати допоможуть столичній владі зрозуміти основні проблеми, які виникають у переселенців, наскільки ефективні наявні програми підтримки.

У Києві проживають понад 7 тисяч переселенців з Бахмута, тому ці два міста підписали меморандум про співпрацю. Також у столиці можна отримати компенсацію за прихисток вимушених переселенців.

У жовтні 64 ордери на нові квартири отримали внутрішні переселенці, багатодітні родини, сім'ї, які виховують дітей із інвалідністю, родини, де мама одна виховує дітей.

Ще 15 сімей переселенців з категорії соціально незахищених громадян, які зареєстровані у Дарницькому районі — отримали квартири в Києві. Житло придбали за кошти міського бюджету і надали переселенцям у тимчасове безоплатне користування.