Сили оборони України відбили сім атак армії РФ на Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили сім атак російських військових неподалік Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької області.

Про це сьогодні, 18 березня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ сім разів, за підтримки авіації, атакувала позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Також у Генштабі повідомили, що армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів територію близько 15 населених пунктів, серед яких Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки та Приморське Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що армія РФ завдала 458 ударів по території десяти міст та сіл Запорізької області минулої доби, 17 березня.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber