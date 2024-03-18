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Сили оборони України відбили сім атак армії РФ на Оріхівському напрямку
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Сили оборони України відбили сім атак армії РФ на Оріхівському напрямку

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Оперативна ситуація на 18 березня: ЗСУ відбили 7 атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Військові Збройних сил України. Фото ілюстративне. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили сім атак російських військових неподалік Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької області.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ сім разів, за підтримки авіації, атакувала позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Також у Генштабі повідомили, що армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів територію близько 15 населених пунктів, серед яких Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки та Приморське Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що армія РФ завдала 458 ударів по території десяти міст та сіл Запорізької області минулої доби, 17 березня.

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