Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков звернувся до народних депутатів Верховної Ради України з проханням "не допустити фактичне руйнування найвищого представницького органу регіону".

Відповідне відеозвернення Аскад Ашурбеков розмістив сьогодні, 18 березня, на власній Facebook-сторінці.

"Ці два роки обласна рада в щоденному режимі продовжує координацію роботи більше сотні комунальних підприємств. У тому числі стратегічних. В галузі медицини та критичної інфраструктури, виконує необхідні кадрові призначення. Також працюють більшість депутатських комісій, а депутати вирішують питання мешканців регіону", — йдеться у відеозверненні

Посадовець підкреслив, що в місті Запоріжжі нині проживає понад 200 тисяч переселенців.

"Єдина фактична проблема — це відсутність сесійних засідань й багато в чому це відбувається по суб'єктивним незрозумілим причинам, адже більшість депутатів ради фізично знаходяться в Запоріжжі та Україні. Керівництво обласної ради отримує заробітну плату, бере участь у спільних заходах із Запорізькою військовою адміністрацією. Але чомусь два органи влади неспроможні погодити позицію щодо відновлення повноцінної діяльності вищого представницького органу в регіоні".

Нагадаємо, що Запорізька обласна рада від початку повномасштабної війни депутати облради збиралися лише один раз у березні 2022 року.

Також посадовець наголосив, що йому незрозуміла мета подібного проєкту Постанови, адже це, на його думку, надасть змогу очільнику Запорізької обласної військової адміністрації здійснювати повноваження передбаченні частиною третьою ст. 10 та частиною третьою ст. 15. закону України “Про правовий режим воєнного часу”.

"Чи доцільно нехтувати інститутом влади заради повноважень однієї людини? Навіщо згрупувати повноваження місцевого самоврядування? Чи воно того варте? Чи не простіше обласній адміністрації ініціювати сесію, подавши на розгляд необхідні проекти-рішень, а не втягувати главу держави та Верховну Раду України в містечкові історії з невідомими наслідками", — йдеться у відеозверненні

Звертаємося до вас з проханням не допустити руйнування роботи Запорізької обласної ради, а навпаки своєю увагою та авторитетом допомогти забезпечити повноцінне функціонування Аскад Ашурбеков

Раніше Суспільне повідомляло, що 4 березня 2024 року Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав й передав на розгляд депутатів проект Постанови № 9118 ініційований президентом України ще торік 17 березня. У разі схвалення цієї Постанови до закінчення війни виконувати роботу облради буде обласна військова адміністрація на чолі з Іваном Федоровим.

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