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На Львівщині розслідують ДТП, в якій загинув водій: підозрюваного взяли під варту
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На Львівщині розслідують ДТП, в якій загинув водій: підозрюваного взяли під варту

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Зіткнення вантажівок на трасі "Київ-Чоп", 15 березня 2024.
Зіткнення вантажівок на трасі "Київ-Чоп", 15 березня 2024. Фото: пресслужба поліції Львівської області

15 березня біля села Дідилів на Львівщині зіткнулися дві вантажівки. Водій однієї з них помер у лікарні. Керманича другої вантажівки взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Слідчі з'ясували, що громадянин Республіки Польща, водій автопоїзда з сідловим тягачем, виїхав на зустрічну смугу руху й зіткнувся з іншим автопоїздом.

"Відбулося зіткнення вантажівок "Scania", якою керував 49-річний іноземець, та "КамАЗ" під керуванням 25-річного жителя Чернігівської області", – повідомили у пресслужбі поліції Львівської області 15 березня.

Внаслідок аварії водій "КамАЗу" отримав травми. Його доправили до лікарні, де він помер.

Водія вантажівки "Scania" затримали. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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