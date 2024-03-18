Завершено ремонт водогону, який живіть міста Донецької області

Ремонтні бригади завершили ремонт магістрального водоводу. Водопостачання у Донецьку область буде відновлено у повному обсязі упродовж двох діб.

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Завершені ремонтні роботи на Другому Донецьку водогоні. Зараз спеціалісти продовжують наповнення систем водою. Очікуємо, що водопостачання до Слов’янська, Краматорська, Костянтинівки та Дружківки буде нормалізоване протягом двох діб", — повідомив Вадим Філашкін.

Раніше повідомлялось, що через ремонт на магістральному водоводі скоротили подачу води у чотири міста Донецької області.