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Завершено ремонт водогону, який живіть міста Донецької області
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Завершено ремонт водогону, який живіть міста Донецької області

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Ремонтні бригади ремонтують магістральний водогін
Ремонтні бригади ремонтують магістральний водогін. Фото: Вадим Філашкін

Ремонтні бригади завершили ремонт магістрального водоводу. Водопостачання у Донецьку область буде відновлено у повному обсязі упродовж двох діб.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Завершені ремонтні роботи на Другому Донецьку водогоні. Зараз спеціалісти продовжують наповнення систем водою. Очікуємо, що водопостачання до Слов’янська, Краматорська, Костянтинівки та Дружківки буде нормалізоване протягом двох діб", — повідомив Вадим Філашкін.

Раніше повідомлялось, що через ремонт на магістральному водоводі скоротили подачу води у чотири міста Донецької області.

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