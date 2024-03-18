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У Запоріжжі виявили пакунок з вибухонебезпечними предметами поблизу освітнього закладу
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У Запоріжжі виявили пакунок з вибухонебезпечними предметами поблизу освітнього закладу

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У Запоріжжі виявили десять бойових гранат неподалік від навчального закладу
Фахівці Управління вибухотехічної служби вилучають виявлені боєприпаси у Запоріжжі. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

У Запоріжжі офіцер служби освітньої безпеки (СОБ) виявив десять боєприпасів, схованих у поліетиленовому пакунку за гаражем неподалік від навчального закладу. Виявлені особливо небезпечні предмети ліквідували.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомили у ГУ Національної поліції в Запорізькій області.

У Запоріжжі виявили пакунок з вибухонебезпечними предметами поблизу освітнього закладу
Офіцер СОБ, який виявив пакунок з вибухонебезпечними предметами неподалік від освітнього закладу. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Зазначається, що офіцер СОБ отримав повідомлення про підозрілий пакунок поблизу з освітнім закладом та перевірив вміст пакета. Після виявлення вибухонебезпечних предметів чоловік викликав поліцію та обмежив доступ до небезпечної території:

"При обстеженні території фахівці Управління вибухтехнічної служби виявили три гранати DM52A2, гранати DM61, М67 і М-50, чотири корпуси Ф-1 та підривник типу УЗРГМ", — йдеться у повідомленні.
У Запоріжжі виявили пакунок з вибухонебезпечними предметами поблизу освітнього закладу
Виявлені бойові гранати поблизу з навчальним закладом у Запоріжжі. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Деякі з виявлених предметів, за даними поліції, відносились до особливо небезпечних. Їх ліквідували піротехніки поліції за межами міста, інші — передали для проведення експертизи.

У Запоріжжі виявили пакунок з вибухонебезпечними предметами поблизу освітнього закладу
Фахівець Управління вибухотехнічної служби ліквідовує особливо небезпечні предмети. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

Раніше Суспільне повідомляло, що у Запоріжжі сапери ліквідували залишки снаряда від РСЗВ "Торнадо-С".

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