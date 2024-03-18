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9 років за ґратами проведе житель Димера, якого росіяни призначили своїм гауляйтером під час окупації
КолабораціонізмСудПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

9 років за ґратами проведе житель Димера, якого росіяни призначили своїм гауляйтером під час окупації

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9 років тюрми отримав самопроголошений голова Димерської ОТГ за співпрацю з військовими РФ
Самопроголошений голова Димерської ОТГ під час судового засідання, Київська область, 2024 р. Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині суд визнав винним мешканця Димера, який співпрацював із росіянами і став самопроголошеним головою громади під час окупації селища навесні 2022 року. За колабораціонізм і поширення інформації про ЗСУ чоловікові присудили 9 років ув'язнення.

Про це інформує Київська обласна прокуратура.

Прокурори в суді довели, що чоловік після окупації селища Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на співпрацю з військовими РФ. Він допомагав їм орієнтуватися на місцевості в обмін на гарантії особистої безпеки від окупантів.

На початку березня 2022 року росіяни влаштували примусові збори місцевого населення, на яких колаборант представився "новообраним головою Димерської ОТГ". Чоловік зайняв кабінет у будівлі селищної ради, де здійснював "прийом громадян", роздавав російські газети з кремлівською пропагандою і гумдопомогу від окупантів.

Гауляйтер також підшукував кадри для виконання завдань російських військових і проведення робіт на території громади. Крім того, самопроголошений голова Димерської ОТГ надавав росіянам відомості про учасників АТО, бійців тероборони та місцевих депутатів.

Чоловіка визнали винним за обвинуваченням у колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенні інформації про Збройні сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Його засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також заборонив чоловікові 15 років обіймати посади в органах держвлади і місцевого самоврядування, а також в організаціях, що надають публічні послуги. Наразі засуджений перебуває під вартою.

На початку березня суд визнав винним іншого жителя Київщини, який під час окупації погодився очолити одне з підприємств у Димері і схиляв людей працювати на російських військових.

Що відомо про інші випадки колабораціонізму та держзради у Києві та області

60-річну жительку Києва, яка під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну передавала ворогу координати для ракетних ударів, судитимуть за державну зраду. Жінка, зокрема, збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ та блокпостів тероборони.

СБУ затримала агента Федеральної служби безпеки, який скоригував ракетні удари по Києву. За його координатами 31 грудня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У результаті спецоперації у Києві затримали російського агента, який отримав завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь РФ. Чоловік приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

Служба безпеки України викрила групу російських агентів. Вони збирали інформацію про критичну інфраструктуру, цивільні та військові об'єкти у Києві і передавали координати армії РФ для ракетних обстрілів.

Житель села Луб'янка в березні 2022 року під час окупації Бучанського району надавав росіянам інформацію про місця проживання учасників АТО. А під час окупації села Перемога Броварського району місцевий повідомляв російським військовим про розташування блокпостів тероборони. Його засудили на 15 років.

Судитимуть за державну зраду і двох рятувальників з Київщини, які підтримали російських військових на початку вторгнення.

Військова контррозвідка СБУ та ДБР затримала на Київщині колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь РФ.

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