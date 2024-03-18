Студенти КПІ створюють евакуаційні наземні електроноші: що це таке

Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського збирають евакуаційні електроноші на радіоуправлінні для ЗСУ.

Про це йдеться на сторінці освітнього закладу в Facebook.

Евакуаційні шасі на радіоуправлінні розробив переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов, а студенти допомагають їх збирати після пар та на вихідних.

Пристрій допомагає витягувати з гарячих точок поранених бійців, не ризикуючи життям медиків. Також може підвозити протитанкові міни чи снаряди.

Зазначається, що електроноші здатні долати дистанцію до 5 км, а батареї вистачає на годину роботи. Вони можуть переміщати на собі до 120 кг та керуються дистанційно.

Серед переваг називають мобільність і високу прохідність. Також ці евакуаційні шасі можна скласти та помістити в багажник. У КПІ запевняють, що отримали чимало схвальних відгуків від військових.

"На виготовлення одного такого керованого евакуаційного дрону йде 3 тижні, вартість комплектуючих – всього 50 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.