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Без кабінок і перегородок — вбиральню на Центральному стадіоні Житомира перебудують
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Без кабінок і перегородок — вбиральню на Центральному стадіоні Житомира перебудують

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Без кабінок та перегородок — такий вигляд має вбиральня на Центральному стадіоні Житомира. Туалет перебудують коштом ФК "Полісся", який наприкінці лютого взяв туалет і вхідну арку в оренду в обласної ради.

За словами директора департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА Сергія Сорокіна, туалет збудували на замовлення їхнього департаменту під час реконструкції стадіону у 2017 році. Через брак фінансування вбиральню не здали до експлуатації.

"У 2011 році за рахунок коштів обласного бюджету був розроблений робочий проєкт реконструкції Західної трибуни. Зазначеним проєктом передбачена реконструкція самої Західної трибуни, реконструкція підсобних приміщень, туалету і реконструкція арки. Виходячи з того, що загальна кошторисна вартість становила 24,7 млн.грн. а профінансовано і сплачено коштів за виконані роботи 24,4 млн.грн. і у 2017 році припинилося фінансування цього об’єкту, то можливо незавершені роботи, за що несплачені кошти, або, можливо, проєктною документацією не було передбачено на той час перегородок у санвузлах", — сказав Сергій Сорокін.

Без кабінок і перегородок — вбиральню на Центральному стадіоні Житомира перебудують
В.о. директора департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА Сергій Сорокін. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Без кабінок і перегородок — вбиральню на Центральному стадіоні Житомира перебудують
Так виглядає вбиральня на Центральному стадіоні Житомира, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Голова громадської організації "Паритет" Наталія Тарасенко, яка є гендерною експерткою, каже, що вбиральні мають бути облаштовані індивідуальними кабінками.

"Люди, для яких спроєктована така вбиральня, не зможуть в комфортних і безпечних умовах відвідувати її і забезпечувати свою базову потребу. Або цей простір буде використовуватися неефективно, коли одна людина буде закривати загальну кімнату і використовувати одноосібно. Це приклад того, як робити не потрібно, це порушує питання загалом людської гідності, про забезпечення базової потреби людини на належне облаштування вбиралень, які обов’язково мають бути облаштовані кабінками, які зачиняються. Це стосується не лише вбиралень на стадіонах, але і в школах, і будь-яких закладах. Для того, щоб і діти і дорослі могли у вільний спосіб скористатися вбиральнею", — поінформувала Наталія Тарасенко.

Без кабінок і перегородок — вбиральню на Центральному стадіоні Житомира перебудують
Гендерна експертка Наталія Тарасенко, 18 березня 2024 року. Facebook Наталії Тарасенко

Генеральний директор ФК "Полісся" Володимир Загурський розповів, що наприкінці лютого 2024 року вхідну арку та туалет ФК "Полісся" взяв в оренду в обласної ради і розпочав їхню реконструкцію.

"На сьогоднішній день здійснюється розробка проєктної документації, більш складніший проект. Футбольний клуб "Полісся" не влаштовує стан речей, який є на даний момент. По нових нормах кабінки мають бути розділені, але щоб виправити ситуацію, яка склалася потрібні великі обсяги робіт з бетоном і відповідне проєктне рішення, воно вже в роботі. Здача оновленого туалету планується на літо цього року", — сказав Володимир Загурський.

Без кабінок і перегородок — вбиральню на Центральному стадіоні Житомира перебудують
Генеральний директор ФК "Полісся" Володимир Загурський, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Без кабінок і перегородок — вбиральню на Центральному стадіоні Житомира перебудують
Арка на Центральному стадіоні "Полісся", яку почали реконструювати, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

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