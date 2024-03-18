У селі Карвинівка Чуднівської громади віряни, які в січні 2024 року перейшли до ПЦУ, скаржаться, що з ініціативи їхнього колишнього священника Василя Коверчука, який залишився в УПЦ МП, місцеву церкву відрізають від комунікацій.

Про це Суспільному розповіли члени місцевої релігійної громади Православної церкви України.

Керуюча справами Свято-Петро-Павлівського храму села Карвинівка Марія Ткачук у коментарі Суспільному сказала, що після їхнього переходу до ПЦУ колишній їхній священник Василь Коверчук забрав із вівтаря у храмі все церковне начиння, куплене на пожертви вірян. Також, за її словами, священник написав заяви на те, щоб храм та будівлю поруч із ним, де раніше жив він разом з родиною, відрізали від газо- та електропостачання.

"27 січня наша громада прийняла рішення перейти до ПЦУ, священник вирішив лишатися в Московському патріархаті. Одразу після зборів і після того, як громада проголосувала за перехід до ПЦУ, то староста разом з нашим депутатом і поліцією їздили забирати у священника Василя ключ від церкви. Він його віддав. Коли наші священники з ПЦУ зайшли до церкви, то побачили, що у вівтарі немає церковного начиння. З самим Василем Коверчуком мови ніхто не мав — ні до зборів, ні після них — на всі дзвінки відповідає лише його дружина Марія", — розповіла Марія Ткачук.

Марія Ткачук. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

За словами Марії, наприкінці минулого тижня бригада газівників за заявою Василя Коверчука приїхала до церкви відрізати підключення до газових мереж прибудови біля церкви, у якій священник раніше жив з родиною.

"Кілька років тому вони побудували собі будинок, але священник все ще лишався прописаним у будівлі біля церкви. Коли приїхали газівники, то ми думали, що вони лише перекриють доступ до газопостачання, як це було з нашою церквою. Але, поспілкувавшись з газівниками, ми з'ясували, що вони приїхали саме відрізати будівлю від мереж і, як виявляється, за заявою священника церква була відрізана від газопостачання ще близько року тому. Священник це зробив, не радячись з громадою. Бригада, яка приїхала, відрізала приміщення від мереж — вони не могли вчинити інакше, бо у них є заява від людини, яка рахувалася власником цього приміщення. Тоді ми вирішили перевірити і з'ясували, що на відрізання світла також є заява від священника на 18 березня. Бригада з Романівського РЕМу мала приїхати сьогодні, але ми попросили їх зачекати, щоб вирішити це питання іншим чином. Бо в інакшому випадку нам би потім довелося платити дві тисячі за те, щоб нас знов підключили до електромережі. Адже це все на одному лічильнику — і церква, і приміщення біля церкви. Наш староста дуже переживає за цю ситуацію — він витратив свої кошти на поїздки у РЕМ до Романіва, щоб спробувати вирішити цю ситуацію. Я 14 березня говорила з матушкою Марією, бо треба було з'ясувати щодо їхніх розрахунків за газ і електрику. Я їй сказала, що треба поїхати переоформити із вас на нас. Вона погодилася. Аж тут у п'ятницю (15 березня — ред.) приїхали газівники відрізати нас від мережі", — говорить Марія Ткачук.

Збори релігійної громади Карвинівки щодо переходу в ПЦУ. 27 січня 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Керуюча справами церкви розповіла, що, крім того, що священник забрав із храму все церковне начиння з вівтаря, з прибудови біля церкви родина повиривала газові конвектори.

"Коли вони забирали свої речі з будівлі біля церкви, то повиривали звідти газові конвектори — їх також купували за гроші, які жертвувала родині громада, бо ж священник, фактично, живе за пожертви, які дає громада. Але на те ми вже махнули рукою — хай забирають. Вони їх повиривали, отримали субсидію, яку мали там, і написали заяви на відрізання від мереж. А ще — лишили купи різного сміття після себе, при тому що там у нас паркова зона. Був дільничний, який сказав їм прибрати те сміття, але все так і лишилося неприбраним", — каже Марія Ткачук.

Місця, звідки, зі слів Марії Ткачук, у приміщеннях родина священника вирвала газові конвектори, 18 березня 2024 року. Фото надане Суспільному Марією Ткачук

Сміття, яке, зі слів Марії Ткачук, лишила після себе родина священника, 18 березня 2024 року . Фото надане Суспільному Марією Ткачук

Сміття, яке, зі слів Марії Ткачук, лишила після себе родина священника, 18 березня 2024 року . Фото надане Суспільному Марією Ткачук

На дзвінок кореспондентів Суспільного до священника Василя Коверчука відповіла його дружина Марія, яка сказала журналістам, що цього тижня її чоловік допізна на службах, тому зв'язатися з ним можна буде не раніше, ніж о пів на дев'яту вечора. Жінка підтвердила, що вони дійсно забрали з храму все церковне начиння і написали заяви на те, щоб відрізати від електрики та газу, пояснивши, що їм так порадили зробити електрики та газовики у профільних структурах.

"Я не знаю, що скаже мій чоловік, але ми вже, наприклад, свій пост здали і виписалися з того приміщення, закрили всі свої рахунки, щоб на нас то не числилося. Бо так нам сказали — і газівники, і електрики — якщо ми не дамо згоди, то на нас буде числитися той номер. А вони нехай слідом собі цей номер чи інший — на кого вони там це оформлятимуть — собі роблять. Ми в це вже не втручаємося і хочемо бути в спокої. Газові конвектори я сама купляла за свої власні гроші. Ті, що в церкві — купували вони, я до них нічого не маю. Так, ми забрали церковне начиння, але ви запитайте нашої пастви, чи вони за 19 років давали на це які гроші, чи вони приходили у церкву і дивилися, що в нас в церкві є. Це ті, хто кричав, верещав, і зараз роблять те саме. Нам спочатку дали старе начиння, чоловік казав: я вам принесу його і зварю. А служити-то треба було. Хто нам його дасть? Нам жертвували гроші на це начиння, і ці люди, які жертвували, сказали нам забрати його додому, бо вони не хочуть, щоб те там лишалося. Щодо сміття, то я вже казала їм — ми приберемо. Але не зараз, бо на даний час у нас служба — так як ви на роботі маєте службу, так і ми маємо свою службу. Тим більше у такий важливий для світу тиждень. А вони все чіпляються до нас. Ми вже їм сказали, що дали їм усе — робіть, як хочете, не чіпайте нас, а вони постійно хочуть ще щось", — розповіла Марія Коверчук.

У коментарі Суспільному заступник Романівського РЕМ Олександр Бондар сказав, що не знає такого, щоб електрики давали порад саме відрізати приміщення від електропостачання.

"Так, дійсно 14 березня 2024 року ми зареєстрували такий лист від — здається, Коверчук його прізвище — він тут був і власною рукою написав цю заявку із проханням відрізати підключення до електромереж від будівлі. Мало того — він написав її у двох екземплярах, щоб ми один зареєстрували. Ми зареєстрували і віддали його йому на руки. Тому в мене не було підстав йому відмовити. Коли до нас звертається споживач, з яким у нас підписаний договір, він має право написати листа на відключення. Але сьогодні він (Коверчук — ред.) прийшов і знову власною рукою написав ще одного листа, де зазначив, що просить вважати попередній лист із проханням про відключення недійсним. Ми цей лист зареєстрували, тому наразі там уже немає конфлікту щодо цього — ми не будемо їх відрізати від електропостачання. Питання закрите. Я не знаю, хто говорив про те, що треба відрізати, але це не так. Попередній власник будівлі може написати заявку на те, щоб зупинити дію договору за номером таким-то, а новий власник пише заявку на те, щоб переоформити договір. Відключення в такому випадку необов'язкове. Але якщо власник наполягає, то в мене немає підстав йому відмовити", — сказав Олександр Бондар.

Начальниця пресцентру Житомирської філії ТОВ "Газорозподільних мереж України" Юлія Петришена пообіцяла Суспільному розібратися із ситуацією навколо відрізання церкви у Карвинівці та прибудови біля церкви від мереж газопостачання і сказала, що зможе дати офіційний коментар з цього приводу 19 березня.

Також ввечері 18 березня близько 20:40 Суспільне кілька разів намагалося зв'язатися із священником Василем Коверчуком, але його номер спочатку був зайнятий, а потім не відповідав — очікуємо на коментар.

Раніше Суспільне повідомляло, що жителі села Карвинівка Житомирського району вирішили всією релігійною громадою перейти до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили під час зборів громади 27 січня 2024 року. Священника місцевої церкви отця Василя також запрошували і на збори, втім він не прийшов. Церква, де служить священник була зачиненою. Суспільне декілька разів намагалося зв'язатися із чоловіком телефоном, аби отримати коментар, але на наші дзвінки отець Василь не відповів.

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