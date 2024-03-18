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Які послуги на Харківщині надає мобільний центр допомоги врятованим
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Які послуги на Харківщині надає мобільний центр допомоги врятованим

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Центр допомоги врятованим у Харкові
Фахівчині центру допомоги врятованим у Харкові. Фото: Центр допомоги врятованим

З листопада 2022 року на Харківщині працює мобільний центр допомоги врятованим. На кінець лютого 2024 року його співробітники надали допомогу понад 2 тисячам людей. Більша частина з них — переселенці.

Як центр працює та які послуги в ньому можна отримати, Українському Радіо Харкова розказали психологиня центру Юлія Савченко та психологиня мобільної бригади соціально-психологічної допомоги Олена Кузнецова.

"Ми надаємо соціально-психологічну підтримку дорослих і дітей з Харкова та області, перенаправляємо для отримання правової, матеріальної та фінансової допомоги. Надаємо допомогу тим, хто зазнав насильства, і тим, хто постраждав від сексуального насильства. Консультуємо і в телефонному режимі. У нашому складі я — психологиня, та соцпрацівник", — говорить Савченко.

За її словами, мобільний центр виїздить з понеділка по четвер.

"Зараз актуальні громади на Куп'янському напрямку, там де обов'язкова і примусова евакуація. Ми завжди в дорозі. Зараз наша увага більше приділяється Кіндрашівській, Курилівській, Великобурлуцькій та Вільхуватській громадам", — говорить Юлія Савченко.

Якщо брати деокуповані громади, то зараз там загострені інстинкти виживання. У пріоритеті захисні механізми. Люди гадають, що якщо територію деокупували, то все миттєво має налагодитися: не так швидко світло вмикають, не так фінансування йде. Це призводить до внутрішніх і зовнішніх конфліктів. Їм не надавалися соціальні послуги, психологічна допомога під час окупації. Тому людині потрібно адаптуватися, зрозуміти, як жити по-новому. Це і є наша робота з інтеграції та реінтеграції.

Савченко каже, що найчастіше люди говорять про компенсації за житло, мають юридичні питання, проблеми з відновленням документів.

"Під час розмови як мінімум у 40% випадків стає відомо й про інші злочини російських військових. Це моє основне завдання — гендерно зумовлене насильство, сексуальне насильство, про це не говорять відразу, про це не кричать. Під час таких розмов, на перший погляд, звичайних, виявляються такі моменти. Ми повинні це фіксувати і працювати з цією людиною", — говорить психологиня.

Які послуги на Харківщині надає мобільний центр допомоги врятованим
Центр допомоги врятованим у Харкові. Центр допомоги врятованим у Харкові

За її словами, психологи центру чули про декілька десятків випадків сексуального насильства в Харківській області, спричинених діями російських окупантів.

Людям доводилося надавати такі послуги за можливість підзарядити телефон та зв'язатися з рідними, наприклад, або щоб не чіпали дітей, літніх батьків.

Ще одна ініціатива, яка теж працює, зокрема, за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення — мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Психологиня такої бригади Олена Кузнецова каже: "Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги — спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Допомога безплатна".

Таких мобільних бригад в Харківській області дві. Кожна з них, зі слів її психологині Олени Кузнецової, отримує понад 30 викликів на день.

"Спочатку випадки домашнього насильства знизилися — як ми фіксували з початку нашої роботи — а зараз виросли. Причина в тому, що люди переживають стрес, більше часу разом проводять у родині. Проявляється агресія в замкненому просторі у когось із членів сім'ї. Він її проявляє, економічно, психологічно чи фізично на іншого члена родини", — говорить Кузнецова.

Чоловіки звертаються, але здебільшого за телефоном.

"Щоб уникати насильства, треба поважати своїх близьких та рідних, ближче людей ні в кого немає, треба більше гуляти, займатися спортом, створювати графік занять на день, пошук роботи на першому місці", — радить психологиня.

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