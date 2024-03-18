На Хмельниччині оголосили підозру лікарці акушеру-гінекологу Волочиської багатопрофільної лікарні, яка у липні минулого року приймала пологи у породіллі з Підволочиська Тетяни Дубик. Тоді молода мати звинуватила лікарку у недбалості, через яку її первісток опинився у комі, та написала заяву до поліції.

За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, сьогодні, 18 березня, народжений тоді хлопчик, якого батьки назвали Павликом, помер у лікарні. Лікарці акушеру-гінекологу, яка приймала пологи у породіллі, повідомили про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідкич.ч. 1, 2 ст. 140 КК України).

"За версією досудового розслідування, яке ведуть слідчі Хмельницького райуправління поліції, при веденні пологів лікарка порушила накази МОЗ України та недбало поставилась до своїх професійних обов'язків. Як наслідок, породіллі та її новонародженій дитині були спричинені тяжкі наслідки здоров'ю. Серед багатьох діагнозів у дитини — асфіксія, ураження центральної нервової системи, крововиливи. Травми отримала і породілля", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі підозрювану лікарку, зазначають у прокуратурі, відсторонили від виконання професійних обов'язків.

Що відомо про пологи та новонароджене немовля у комі

Первісток Тетяни Дубик з'явився на світ 12 липня 2023 року у пологовому відділенні Волочиської багатопрофільної лікарні. Але одразу після пологів новонароджений син породіллі потрапив до реанімаційного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні у важкому стані та перебував у комі. Згодом батьки прийняли рішення перевезти його для подальшого лікування до Тернополя.

Тетяна Дубик у липні минулого року розповіла Суспільному, що звинувачує у тому, що її первісток перебуває у комі, лікарку, яка приймала у неї пологи — завідуючу гінекологічним відділенням Волочиської лікарні Наталію Безух.

За її заявою поліція Хмельниччини відкрила тоді кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником. А в обласному департаменті охорони здоров'я призначили засідання кваліфікаційно-експертної комісії.

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