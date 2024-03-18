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Розтратили понад 368 тис. грн бюджетних коштів на закупівлі твердого палива для ЗСУ: в Одесі викрили угрупування
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Розтратили понад 368 тис. грн бюджетних коштів на закупівлі твердого палива для ЗСУ: в Одесі викрили угрупування

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Привласнення коштів на закупівлях для ЗСУ, Одеса
Затримання підозрюваних у привласненні бюджетних коштів на закупівлі палива для ЗСУ в Одесі. Фото: поліція Одеської області

В Одесі викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи, що розтратила понад 368 тис. грн бюджетних коштів на закупівлі твердого палива для ЗСУ.

Про це 18 березня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, начальниця паливної групи Одеського квартино-експлуатаційного управління (КЕУ) створила злочину групу, до складу якої увійшли інженер проєктно-кошторисної групи КЕУ, уповноважена особа з питань проведення державних закупівель та фізична особа-підприємець.

Під час проведення закупівель посадовці КЕУ встановлювали вартість товару вище за ринкову та обирали необхідного для себе "переможця", якому потім перераховували гроші, пояснили у поліції.

Двом службовим особам Одеського квартирно-експлуатаційного управління та одному приватному підприємцю слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Начальниці паливної групи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млн 200 тис. грн, а уповноваженій особі з питань проведення державних закупівель – з альтернативою у вигляді застави в розмірі 980 тис. грн.

Слідство триває.

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