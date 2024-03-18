Протягом тижня, з 11 до 17 березня, енергетики повернули електропостачання у оселі понад 2,1 тисячі родин Дніпропетровщини після обстрілів.

Про це мовиться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.

Спеціалісти лагодять зруйновані внаслідок атак РФ лінії та електрообладнання, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС.

"Дніпропетровщина продовжує потерпати від російських обстрілів. Вони руйнують в тому числі електроінфраструктуру міст та сіл. Аварійні бригади роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження", — мовиться у повідомленні.

Станом на ранок 18 березня, після обстрілів без світла ще залишається 486 домівок в одному з міст на півдні області.

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