Рятувальники провели навчання в київських закладах освіти

У Києві пройшли чергові навчання щодо можливої надзвичайної ситуації в закладах освіти.

Про це повідомляє комунальна організація "Муніципальна охорона".

Під час тренування відпрацювали дії на випадок пожежі, евакуацію учнів, надання першої медичної допомоги постраждалим, практичні вправи з перев'язування ран, зупинки кровотечі.

Навчання в Києві щодо можливої надзвичайної ситуації в закладах освіти. Фото: КМДА Навчання в Києві щодо можливої надзвичайної ситуації в закладах освіти. Фото: КМДА Навчання в Києві щодо можливої надзвичайної ситуації в закладах освіти. Фото: КМДА Навчання в Києві щодо можливої надзвичайної ситуації в закладах освіти. Фото: КМДА Навчання в Києві щодо можливої надзвичайної ситуації в закладах освіти. Фото: КМДА

Заняття проводять на базі районних закладів освіти для мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій. Також напрацьовують алгоритми спільних дій у разі виникнення загроз, припинення протиправних дій, збереження недоторканності та цілісності об'єктів, що перебувають під охороною.

Домедичній підготовці навчають інструктори, які мають відповідні навички та практичний досвід.