Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд сполученням Прага — Чоп

Укрзалізниця у співпраці з чеським перевізником "RegioJet" з 27 березня запускає новий міжнародний поїзд Прага — Чоп.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Зазначається, що перший рейс із Праги до прикордонного українського міста Чоп вирушить 27 березня. Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника "RegioJet".

"Нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби. У цьому поїзді передбачені вагони і з місцями для сидіння, і спальні. На борту поїзда доступний безкоштовний Wi-Fi", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці також повідомили, що для зручності пасажирів призначають спеціальний пересадковий поїзд №345/346 сполученням Чернівці — Чоп — Ужгород.

"Пересадковий поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття в Чернівці о 21:32", — додають в Укрзалізниці.

Зупинки поїзда "Чернівці — Чоп — Ужгород" передбачені на станціях Батьово, Карпати, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия. Квитки на цей поїзд незабаром будуть доступні для придбання в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

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