НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд сполученням Прага — Чоп
УКРЗАЛІЗНИЦЯЧехіяПОДОРОЖІРегіониТоп регіонів

Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд сполученням Прага — Чоп

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд сполученням Прага — Чоп
Поїзд. Фото ілюстративне: "Укрзалізниця"/Facebook

Укрзалізниця у співпраці з чеським перевізником "RegioJet" з 27 березня запускає новий міжнародний поїзд Прага — Чоп.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Зазначається, що перший рейс із Праги до прикордонного українського міста Чоп вирушить 27 березня. Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника "RegioJet".

"Нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби. У цьому поїзді передбачені вагони і з місцями для сидіння, і спальні. На борту поїзда доступний безкоштовний Wi-Fi", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці також повідомили, що для зручності пасажирів призначають спеціальний пересадковий поїзд №345/346 сполученням Чернівці — Чоп — Ужгород.

"Пересадковий поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття в Чернівці о 21:32", — додають в Укрзалізниці.

Зупинки поїзда "Чернівці — Чоп — Ужгород" передбачені на станціях Батьово, Карпати, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия. Квитки на цей поїзд незабаром будуть доступні для придбання в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
потяг чернівці - ужгород
З Чернівців до Ужгорода курсуватиме новий потяг
Укрзалізниця призначила додаткові рейси через Хмельниччину на період весняних канікул. Розклад поїздів
Укрзалізниця призначила додаткові рейси через Хмельниччину на період весняних канікул. Розклад поїздів
Херсон, потяги, Укрзалізниця
На Херсонщині хочуть запровадити приміські поїзди за двома маршрутами — Рада оборони
Зсув ґрунту та зміна руху потягів на Хмельниччині: в Укрзалізниці розповіли деталі
Зсув ґрунту та зміна руху потягів на Хмельниччині: в Укрзалізниці розповіли деталі
На початок