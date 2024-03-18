З Чернівців до Ужгорода курсуватиме новий потяг

З 27 березня курсуватиме новий потяг №345/346 Чернівці-Ужгород. Це спеціальний пересадковий поїзд, щоб українці змогли легше дістатися Чопа, звідки прямує потяг до Праги.

Про це повідомили у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30. Він прямуватиме через:

Івано-Франківськ (08:13-08:27),

Стрий (11:20-11:50),

Мукачево (15:13-15:18),

Чоп (16:28-16:57).

Потяг прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі:

Чоп (11:28-12:03),

Мукачево (13:00-13:10),

Стрий (16:15-16:40),

Івано-Франківськ (19:22-19:27).

Прибуття в Чернівці о 21:32.

Що відомо про міжнародний поїзд Прага — Чоп

Перший рейс із Праги вирушить 27 березня й поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп. Нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби. У цьому поїзді передбачені вагони з місцями для сидіння, а також спальні; безкоштовний Wi-Fi.

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