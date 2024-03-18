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З Чернівців до Ужгорода курсуватиме новий потяг
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З Чернівців до Ужгорода курсуватиме новий потяг

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потяг чернівці - ужгород
Фото ілюстративне. Фото: Укрзалізниця / Facebook

З 27 березня курсуватиме новий потяг №345/346 Чернівці-Ужгород. Це спеціальний пересадковий поїзд, щоб українці змогли легше дістатися Чопа, звідки прямує потяг до Праги.

Про це повідомили у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30. Він прямуватиме через:

  • Івано-Франківськ (08:13-08:27),
  • Стрий (11:20-11:50),
  • Мукачево (15:13-15:18),
  • Чоп (16:28-16:57).

Потяг прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі:

  • Чоп (11:28-12:03),
  • Мукачево (13:00-13:10),
  • Стрий (16:15-16:40),
  • Івано-Франківськ (19:22-19:27).

Прибуття в Чернівці о 21:32.

Що відомо про міжнародний поїзд Прага — Чоп

  • Перший рейс із Праги вирушить 27 березня й поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп. Нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби. У цьому поїзді передбачені вагони з місцями для сидіння, а також спальні; безкоштовний Wi-Fi.

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