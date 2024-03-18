Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 18 березня продовжив розгляд правок до законопроєкту стосовно мобілізації.

Про це повідомила нардепка Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

За словами парламентарки, також обговорили розділ, який покликаний регламентувати питання щодо вилучення транспортних засобів.

"Враховано правки, які унеможливлюють розпоряджання ТЦК СП відносно продажу або перереєстрації транспортних засобів на інших осіб та установи. Повернення ТЗ його власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок, обсяг, визначення суб'єктів, у котрих вилучатимуть, буде регулюватись Кабміном", — розповіла Фріз.

Нардепка зазначила, що наразі триває дискусія стосовно визначення в законі граничного обсягу транспорту, за яким можна його вилучати у підприємства.

"Є необхідність унеможливити зловживання зі сторони ТЦК, коли в одного товариства забирають всі транспортні засоби, а в іншого, за "дивним збігом обставин", — жодного. Рішення у цьому питанні відкладено до отримання інформації від уряду про чинний порядок вилучення", — наголосила парламентарка.

Фріз додала, що всього Комітетом з нацбезпеки розглянуто 875 правок.

"Завтра Комітет продовжить роботу над цим законопроєктом. Окрім цього, планується розгляд до другого читання проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військових та поліцейських на соціальний захист" N10313)", — підсумувала нардепка.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.